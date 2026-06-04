Nacional: Carneiro y Mereles con chance de salir y el Diente López seguiría

Sebastián Eguren, manager deportivo de Nacional, se refirió al magro momento que está viviendo el club en cuanto a resultados, fue autocrítico y no dejó dudas: “El rumbo tiene que cambiar”.
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“Uno siempre hace una vista de la realidad e hicimos un muy mal torneo”, comenzó diciendo sobre el semestre de los albos entrevistado en Derechos Exclusivos(Radio Uruguay), para ampliar: “Hay que encontrar las razones que creemos lo ocasionaron y ver lo que tenemos que variar rápidamente para no repetir lo mismo y que los rendimientos deportivos sean otros, ganar más partidos. También debemos sostener lo que hicimos bien”.
Dentro de ese panorama, la directiva y el área deportiva buscan conformar el mejor plantel para la segunda mitad del año, en el cual buscará ganar el Torneo Clausura y además, jugará la Copa Sudamericana.
Carneiro y Mereles
Mientras el entrenador prepara el partido del próximo sábado ante Juventud de Las Piedras por la cuarta fecha del Torneo Intermedio, las noticias sobre jugadores que pueden irse o pueden llegar aparecen todos los días.
Ayer mencionamos el interés por el arquero Alexis Martín Arias de Cerro Porteño y hay otros nombres sobre la mesa.
Ahora, comenzaron a surgir los nombres que pueden irse en el período de pases. Allegados a Gonzalo Carneiro y Exequiel Mereles sostienen que ambos dejarán elclub una vez que comience el mercado de pases. Y que también habrían pactado la continuidad de Nicolás López al menos hasta diciembre, respetando el contrato vigente.
Sin embargo, esta versión contrasta con la que trasladaron desde la propia institución tricolor, donde afirman que aún no es momento de tomar determinaciones ni de hacerlas públicas.
Habrá que esperar unos días más para saber si esto se confirma, ya que el técnico Jorge Bava tiene pensado hablar con cada uno de los jugadores del plantel para comunicarles quién continuará y quién no para el segundo semestre.