Lodeiro fue lapidario y aseguró que los rumores de Nacional "vienen desde adentro"

Sin embargo, al tomar la palabra Nicolás Lodeiro fue muy crítico con la situación actual del club. “Nacional es muy grande, genera mucho y realmente todo lo que se habla cuenta con una gran repercusión” y agregó que a él no le “afecta” pero “como referente trato que no les afecte a mis compañeros más jóvenes”.

El volante fue un poco más allá, y al hablar a título personal, afirmó que “no me gusta” lo que está sucediendo en la interna pero “hay ciertas cosas que vienen desde adentro mismo del club. Por eso, muchas veces intentamos cerrarnos puertas adentro. Es mejor estar tranquilos. Capaz debemos hablar menos y enfocarnos más en el trabajo. No estoy refiriéndome a alguien en particular, pero quien lo reciba que lo piense. Es algo que puede ayudar”.

Las expulsiones de Lodeiro

El referente y uno de los capitanes de Nacional, hizo referencia a sus últimas actuaciones, principalmente la última en la que vio la expulsión que lo llevó a una sanción de tres partidos. "La sanción me pegó duro. Me expulsaron más en este período que en toda mi carrera", aseguró.

"Les pedí disculpas a mis compañeros, porque uno siempre quiere estar, ayudar y no puede. En este momento lo que tenemos que hacer es trabajar para revertir este momento. Contra Deportivo Maldonado fue evidente, el equipo hizo un gran primer tiempo y después no sé qué pasó. Quizás tema de concentración o quizás las ganas de revertir la situación nos hicieron quedar desordenados. Lo cierto es que perdimos muchos puntos", sentenció.