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Deportes Nacional |

MC Torque espera

Conmbeol oficializó cuando jugará Nacional ante Tigre por la Sudamericana

Nacional estará recibiendo al elenco argentino el 21 de julio, mientras que la revancha será la semana siguiente en Argentina.

Nacional ante Tigre por la Sudamericana

Nacional ante Tigre por la Sudamericana

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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La Conmebol oficializó los horarios para lo que serán los ocho partidos de repechaje para continuar en la Copa Sudamericana, instancia en la que Nacional enfrentará a Tigre. El ganador de esa instancia se enfrentará en octavos de final a MC Torque.

El primer choque entre tricolores y matadores, será el martes 21 de julio a las 19:00 horas en el Gran Parque Central. La revancha será la semana siguiente, más específicamente el martes 28 de julio a las 21:30 horas en el Estadio José Dellagiovanna de Buenos Aires.

Cruces de Copa Sudamericana

A continuación repasamos todos los choques de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana.

Nacional (URU) vs Tigre (ARG)

  • Ida: martes 21/7 a las 19:00h en el Gran Parque Central
  • Vuelta: martes 28/7 a las 21:30h en el José Dellagiovanna

Universidad Central (VEN) vs. Santos (BRA)

  • Ida: martes 21/7 a las 20:30h en el Estadio Olímpico de la U.C.V.
  • Vuelta: martes 28/7 a las 21:30h en el Estadio Urbano Caldeira

Independiente Medellín (COL) vs. Vasco da Gama (BRA)

  • Ida: miércoles 22/7 a las 17:00h en el Estadio Atanasio Girardot
  • Vuelta: miércoles 29/7 a las 19:00h en el Estadio São Januário

Lanús (ARG) vs. Cienciano (PER)

  • Ida: miércoles 22/7 a las 21:30h en el Estadio Ciudad de Lanús
  • Vuelta: miércoles 29/7 a las 19:30 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Sporting Cristal (PER) vs. Bragantino (BRA)

  • Ida: miércoles 22/7 a las 19:30h en el Estadio Nacional del Perú
  • Vuelta: miércoles 29/7 a las 21:30h en Estadio a definir

Bolívar (BOL) vs. Gremio (BRA)

  • Ida: jueves 23/7 a las 18:00h en el Estadio Hernando Siles
  • Vuelta: jueves 30/7 a las 19:00h en el Estadio Arena do Grêmio

Independiente Santa Fe (COL) vs. Caracas (VEN)

  • Ida: jueves 23/7 a las 19:30h en el Estadio Nemesio Camacho El Campín
  • Vuelta: jueves 30/7 a las 19:00h en el Estadio Olímpico de la U.C.V.

Boca (ARG) vs. O'Higgins (CHI)

  • Ida: jueves 23/7 a las 21:30h en el Estadio La Bombonera
  • Vuelta: jueves 30/7 a las 21:30h en Estadio a definir

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