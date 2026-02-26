Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Nacional | Bonilla | Jadson Viera

A dos frentes

Nacional prepara el clásico; busca cerrar un arquero y Ustari es el anotado

Ante la lesión de ligamentos cruzados del tercer arquero Federico Bonilla, Nacional sale en busca de otro golero para cerrar el plantel.

Oscar Ustari es uno de los anotados para defender el arco de Nacional.

Por Gastón García

Nacional se apronta para enfrentar a Peñarol este domingo por el Torneo Apertura 2026 en el Gran Parque Central y Jadson Viera apronta la oncena de cara al encuentro clásico.

Sin jugadores en sanidad, un aspecto que destacó el propio entrenador luego de la victoria ante Progreso en Durazno, el Bolso busca las mejores opciones futbolísticas para intentar imponer su idea de juego en el duelo ante los Carboneros.

Una de las principales dudas pasa por la posible inclusión de Camilo Cándido en el lateral izquierdo del equipo, ya que si bien llegó en buenas condiciones, aún no ha podido debutar desde su regreso al club de La Blanqueada. El lateral tuvo una sobrecarga la semana pasada, no está totalmente recuperado y habrá que ver si el técnico arriesga y lo coloca desde el vamos. De no llegar, Federico Bais o el Ojito Nicolás Rodríguez ocuparan esa posición.

También existe la posibilidad de que el 'Diente' López pueda jugar desde el arranque, luego de haber entrado desde el banco en el partido anterior.

No se descarta que la última incorporación, Mauricio Vera, pueda jugar como titular.

El posible equipo de Jadson Viera para enfrentar a Peñarol sería con Luis Mejía en el arco; Juan de Dios Pintado, Sebastián Coates, Julián Millán y Federico Bais o Camilo Cándido; Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Mauricio Vera; Tomás Verón Lupi, Nicolás López, Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez.

Tampoco hay que descartar a Gonzalo Carneiro, que por lo general siempre juega bien los clásicos y complica a la defensa del tradicional rival.

Ustari en el radar de Nacional

En las últimas horas se le planteo una dificultad al técnico de Nacional de cara al futuro. Federico Bonilla, el tercer arquero del plantel de 20 años, sufrió una rotura de ligamentos cruzados y estará varios meses de baja.

Bonilla, que disputó el Sudamericano Sub-20 con Uruguay en 2025 y fue convocado para la selección local en mayo de 2024, aún no debutó en Primera con el Tricolor, pero estuvo 10 veces en el banco de suplentes.

Los partidos en los que fue suplente coincidieron con la ausencia de Luis Mejía por su participación en la selección panameña. Por ese motivo, Nacional no se quedará quieto ante su lesión.

Desde el comienzo del mercado de pases se barajó dentro del club la posibilidad de contratar otro golero, pero finalmente eso no sucedió e Ignacio Suárez quedó como el suplente de Mejía, con Bonilla como tercera opción.

Sin embargo, la lesión de Bonilla terminó de inclinar la balanza en las últimas horas para que busquen un nuevo arquero.

El nombre que la directiva de Nacional tiene arriba de la mesa es el del argentino Oscar Ustari. El arquero de 39 está en condición de libre tras no renovar con Inter Miami. Si bien tuvo contactos con Jadson Viera, la directiva todavía no avanzó en el tema.

