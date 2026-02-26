Nacional prepara el clásico; busca cerrar un arquero y Ustari es el anotado

También existe la posibilidad de que el 'Diente' López pueda jugar desde el arranque, luego de haber entrado desde el banco en el partido anterior.

No se descarta que la última incorporación, Mauricio Vera, pueda jugar como titular.

El posible equipo de Jadson Viera para enfrentar a Peñarol sería con Luis Mejía en el arco; Juan de Dios Pintado, Sebastián Coates, Julián Millán y Federico Bais o Camilo Cándido; Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Mauricio Vera; Tomás Verón Lupi, Nicolás López, Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez.

Tampoco hay que descartar a Gonzalo Carneiro, que por lo general siempre juega bien los clásicos y complica a la defensa del tradicional rival.

Ustari en el radar de Nacional

En las últimas horas se le planteo una dificultad al técnico de Nacional de cara al futuro. Federico Bonilla, el tercer arquero del plantel de 20 años, sufrió una rotura de ligamentos cruzados y estará varios meses de baja.

Bonilla, que disputó el Sudamericano Sub-20 con Uruguay en 2025 y fue convocado para la selección local en mayo de 2024, aún no debutó en Primera con el Tricolor, pero estuvo 10 veces en el banco de suplentes.

Los partidos en los que fue suplente coincidieron con la ausencia de Luis Mejía por su participación en la selección panameña. Por ese motivo, Nacional no se quedará quieto ante su lesión.

Desde el comienzo del mercado de pases se barajó dentro del club la posibilidad de contratar otro golero, pero finalmente eso no sucedió e Ignacio Suárez quedó como el suplente de Mejía, con Bonilla como tercera opción.

Sin embargo, la lesión de Bonilla terminó de inclinar la balanza en las últimas horas para que busquen un nuevo arquero.

El nombre que la directiva de Nacional tiene arriba de la mesa es el del argentino Oscar Ustari. El arquero de 39 está en condición de libre tras no renovar con Inter Miami. Si bien tuvo contactos con Jadson Viera, la directiva todavía no avanzó en el tema.