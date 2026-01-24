Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Nacional | Gran Parque Central | Cándido

A la cancha

Nacional presenta el plantel y llegó a un acuerdo con Camilo Cándido

Nacional enfrentará a Deportes Concepción de Chile en el Gran Parque Central. El probable que se vean los primeros minutos de Silvera con la camiseta tricolor.

Cándido llegó a un acuerdo con Nacional pero tiene que negociar su salida de Cruz Azul.

Este sábado Nacional jugará un amistoso por la Serie Río de la Plata ante Deportes Concepción de Chile para presentar al plantel principal para la temporada 2026. El partido se jugará desde las 21 horas en el Gran Parque Central y es probable que se vean los primeros minutos de Maximiliano Silvera con la camiseta de Nacional.

Después de este juego, el equipo de Viera se enfocará en la final de la Supercopa, cuando enfrente a Peñarol el 1° de febrero en el Centenario.

Acuerdo con Cándido

Uno de los jugadores que más sonó para reforzar a Nacional en este mercado de pases fue Camilo Cándido, quien regresó a Cruz Azul de México tras su paso a préstamo por Atlético Nacional de Colombia durante el 2025.

El tricolor no hizo uso de la opción de compra por Diego Romero y para la posición de lateral izquierdo se quedó con el colombiano Juan Pablo Patiño y los juveniles Federico Bais y Román Clematte.

Por ese motivo, el bolso decidió ir por el retorno de Cándido, quien brilló en el club entre 2021 y 2023, y es del gusto de Jadson Viera.

Tras jugar 57 partidos en Atlético Nacional, con un gol y siete asistencias, en 2025, volvió a Cruz Azul y empezó a entrenar, pero con el objetivo de arreglar su salida.

Tuvo sondeos desde Estados Unidos y Brasil, más el de Nacional, que en las últimas horas aceleró y llegó a un “acuerdo de palabra” para su contratación, según informaron desde el albo. Ahora el jugador debe de negociar su salida del conjunto azteca.

Una vez confirmada su contratación, será la séptima alta de Nacional tras Maximiliano Silvera, Tomás Verón Lupi, Baltasar Barcia, Juan de Dios Pintado, Agustín Vera y el colombiano Jhon Guzmán.

Cándido, de 30 años, se formó en Rampla Juniors, con el que debutó en 2015, y luego jugó en San Martín de San Juan, Juventud, Liverpool, Nacional – con el que fue campeón uruguayo en 2022 – Bahía, Cruz Azul y Atlético Nacional.

