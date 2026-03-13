Nacional recibe a Wanderers abriendo la sexta del Apertura, con Jadson Viera en la mira

Con el encuentro entre Nacional y Wanderers en el Gran Parque Central, esta noche estará iniciando la sexta fecha del Torneo Apertura, en la que destacan partidos claves para la permanencia así como choques determinantes para la zona alta del campeonato.
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El encuentro entre tricolores y bohemios, comenzará a las 20:00 horas y contará con el arbitraje de Leandro Lasso quien estará acompañado por Martín Soppi, Marcos Rosamen y Felipe Vikonis. En el VAR estarán Diego Dunajec y Santiago Fernández.
Para esta noche, Jadson Viera sabe que no tiene mañana y meterá seis cambios en la oncena titular. Nacional jugaría con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Tomás Viera, Camilo Cándido; Mauricio Vera, Luciano Boggio, Nicolás Lodeiro, Nicolás López, Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez.
Por el lado de los dirigidos por Mathías Corujo, no tendrán a Jonathan Urretaviscaya a quien se lo esperó hasta último momento. Por lo tanto, Wanderers jugaría con Agustín Buffa; Nahuel Furtado, Fabricio Formiliano, Nicolás Olivera, Darlin Mencía; José Alberti, Gonzalo Freitas, Nicolás Queiroz; Jonás Luna, Zeballos y Rodrigo Rivero.
Así va la sexta fecha del Apertura
Viernes 13 de marzo
20:00 - Nacional vs Wanderers
- Gran Parque Central
- Leandro Lasso - Diego Dunajec (VAR)
Sábado 14 de marzo
10:00 - Cerro vs Progreso
- Estadio Luis Tróccoli
- Javier Burgos - Yimmy Alvarez (VAR)
17:00 - Boston River vs Racing
- Estadio Campeones Olímpicos
- Andrés Martínez - Diego Riveiro (VAR)
20:30 - Albion vs Peñarol
- Estadio Centenario
- Bruno Sacarelo - Christian Ferreyra (VAR)
Domingo 15 de marzo
10:00 - Central Español vs Cerro Largo
- Parque Palermo
- Javier Feres - Daniel Fedorczuk (VAR)
17:00 - Deportivo Maldonado vs Defensor Sporting
- Estadio Domingo Burgueño Miguel
- Leodan González - Jonhatan Fuentes (VAR)
Lunes 16 de marzo
17:00 - Danubio vs Juventud
- Estadio Jardines Del Hipódromo
- Andrés Matonte - Andrés Cunha (VAR)
20:00 - Liverpool vs MC Torque
- Parque Viera
- Mathias De Armas - Antonio García (VAR)