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Deportes Nacional, | tricolores | Campeonato Uruguayo

Nacional se quedó sin palabras: una noche de frustración que dejó al descubierto el clima del vestuario

El empate no solo complicó las aspiraciones tricolores de pelear por el Campeonato Uruguayo. También dejó una escena poco habitual en el Parque Central.

Nacional y un empate con sabor a derrota.

Nacional y un empate con sabor a derrota.
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Por Redacción Caras y Caretas

Hay empates que se viven como derrotas. Y el 1-1 de Nacional ante Albion en el Gran Parque Central parece pertenecer a esa categoría. No tanto por el punto perdido en sí mismo, sino por lo que representa en la recta final de la temporada: la sensación de que el bicampeonato empieza a escaparse y que el equipo de Daniel Carreño dejó pasar una oportunidad que difícilmente vuelva a tener.

Nacional y una realidad incómoda

El resultado dejó a los tricolores a tres puntos de Liverpool en el Clausura y también a tres de Peñarol en la Tabla Anual, aunque ambos todavía debían disputar sus respectivos encuentros. Las matemáticas mantienen abierta alguna posibilidad, pero el fútbol suele ser bastante menos generoso que las planillas. A esta altura del campeonato, depender de otros resultados es una posición incómoda para un equipo que tenía aspiraciones de llegar a la definición como protagonista.

Nacional había conseguido ponerse en ventaja con un gol en contra de Pablo Lacoste, pero Albion encontró el empate en el complemento por intermedio de Iker Zufiaurre. Y lo que pudo haber sido una noche de recuperación terminó convirtiéndose en un nuevo motivo de preocupación.

La decepción de los futbolistas era evidente. En el ambiente tricolor se había instalado la convicción de que el equipo había dejado escapar buena parte de sus posibilidades de ser campeón uruguayo. La frustración no quedó limitada al vestuario y terminó trasladándose a una escena bastante particular.

Con las tribunas vacías por la sanción impuesta tras los incidentes ante Deportivo Maldonado, el Gran Parque Central ofrecía una acústica poco habitual. Una audición partidaria presente en el estadio se escuchaba con claridad y algunas críticas expresadas en tono elevado provocaron respuestas cruzadas de los jugadores cuando se dirigían al túnel.

La situación generó malestar y obligó a integrantes del departamento de Comunicación del club a intervenir para atender a periodistas e hinchas. Pero lo que vino después terminó agregando otro capítulo a una noche que ya había dejado suficientes señales de incomodidad.

Los jugadores no realizaron las declaraciones que estaban previstas con la transmisión de AUF TV en el campo de juego y tampoco hablaron posteriormente en la zona mixta. Desde el club se explicó que la decisión de no brindar declaraciones estaba tomada antes del encuentro, aunque no había sido comunicada.

La aclaración no evitó que la situación generara interrogantes. Si la decisión estaba previamente definida, ¿por qué no se informó a quienes tenían previsto realizar las entrevistas? Y si el resultado había profundizado el malestar, ¿no era precisamente ese el momento en que el equipo necesitaba dar explicaciones?

Los tricolores y las especulaciones

El silencio puede ser una herramienta de comunicación, pero también puede convertirse en una forma de alimentar las especulaciones. En un club de la dimensión de Nacional, con una hinchada exigente y una temporada que empieza a entrar en su tramo decisivo, no hablar difícilmente contribuya a descomprimir el ambiente.

El problema de fondo, de todos modos, no está en una entrevista que no se realizó. Está en lo que el empate dejó al descubierto: un equipo que llegó a esta instancia con aspiraciones de repetir el título y que ahora parece obligado a mirar más de cerca las posiciones de clasificación a la Copa Libertadores que la posibilidad de volver a levantar el Campeonato Uruguayo.

La noche del Gran Parque Central tuvo dos silencios. El de las tribunas, impuesto por una sanción, y el de los futbolistas, decidido por el club. Pero hubo algo que se escuchó con bastante claridad: la frustración de un Nacional que empieza a despedirse de uno de sus grandes objetivos de la temporada.

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