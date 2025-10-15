Nacional: una nueva baja por lesión y el técnico se queda sin opciones

Otro que estará ausente el fin de semana es Nicolás Lodeiro expulsado ante Danubio en Jardines del Hipódromo. En lo que va del Clausura el sanducero registra cinco asistencias en once partidos, por lo cual será una baja importante para el tricolor.

El que seguramente será titular es Nicolás "Diente" López. El goleador de Nacional si bien estuvo en el banco de suplentes ante Danubio no tomó minutos y logró completar la recuperación y jugará de titular el sábado en el Gran Parque Central. El otro que regresa luego de su participación con la selección de Panamá es Luis Mejía y volvería al arco tricolor en lugar de Ignacio Suárez.

Varios jugadores en capilla

Otro tema que preocupa en Nacional son los cinco jugadores que acumulan cuatro tarjetas amarillas: Lucas Villalba, Gonzalo Carneiro, Rómulo Otero, Exequiel Mereles y Christian Oliva.

Oliva, que además está en proceso final de la recuperación de un desgarro, es el que genera mayores preocupaciones porque es pieza clave en la zona de volantes de los dirigidos por Peirano.

Tanto Villalba como Carneiro, de mayor utilidad para el entrenador, y en menor medida Mereles y Otero, son jugadores que por ahora vienen desde el banco, pero también genera incomodidad en caso de perderlos un cotejo.

En los tricolores con tres amonestaciones aparecen: Luciano Boggio, Mauricio Pereyra, Emiliano Ancheta, Diego Romero y el nigeriano Christian Ebere.