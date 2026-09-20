Lo tenía perdido, pero en cuatro minutos Nacional lo dio vuelta y derrotó por 3 a 2 a Defensor

Pero el segundo tiempo no fue mejor. Nacional seguía siendo una sombra en el campo de juego; ya a los 27 minutos Nicolás Medina puso el 2 a 0 para los de Punta Carretas. Y pudieron ser tres si el capitán Mejía no tapaba una pelota con destino cantado.

Sin embargo, algo sucedió. Carreño introdujo cambios y entre estos estuvo el ingreso de Maximiliano Gómez, ausente de las canchas desde la lesión sufrida en el clásico. Y hubo un cambio anímico. Y ese cambio se tradujo en goles.

Y fueron cuatro minutos. Tan solo cuatro minutos. A los 90 minutos, penal para Nacional. Y el goleador Maxi Gómez puso el descuento para el bolso. Y fueron necesarios dos minutos para que nuevamente Gómez convirtiera el segundo y empatara un encuentro que parecía perdido.

A los 93 minutos, cuando el partido ya moría, el costarricense Calvo puso el tercero. Y de esa manera Nacional se retiró del Gran Parque Central llevándose los tres puntos que le permiten ver, de alguna manera, mejor su posición en la tabla del torne

NACIONAL:

Luis Mejía, Luciano Rodríguez, Tomás Viera, Francisco Calvo, Gastón Martirena, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Camilo Cándido, Rubén Botta, Tiziano Correa y Maximiliano Silvera.

Director técnico: Daniel Carreño.

Suplentes: Alexis Martín Arias, Nicolás Rodríguez, Juan García, Bruno Zuculini, Santiago Silva, Luciano González, Agustín Dos Santos, Rodrigo Martínez, Alejandro Martínez y Maximiliano Gómez.

DEFENSOR SPORTING:

Kevin Dawson, Geanfranco Rodríguez, Guillermo De Los Santos, Edgar Elizalde, Axel Frugone, Lucas Paul De Los Santos, Germán Barrios, Nicolás Wunsch, Lucas Agazzi, Alan Torterolo y Brian Montenegro

Director técnico: Mauricio Larriera.

Suplentes: Lucas Machado, Mateo Caballero, Diego Abella, Erico Cuello, Martín Rabuñal, Tomás Pozzo, Nicolás Medina, Nicolás Scotti, Xavier Biscayzacú y Juan Díaz.

Jueces: Esteban Ostojich, Agustín Berisso, Federico Piccardo y Federico Arman, con Diego Dunajec y Santiago Fernández a cargo del VAR.

Cancha: Gran Parque Central