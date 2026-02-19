Viera pidió paciencia y aseguró que el período de pases no está cerrado para Nacional

Sobre la posibilidad de que lleguen más refuerzos en los próximos días fue contundente: "Puede ser que llegue otro antes de que termine el periodo de pases".

Consultado por los goles recibidos de pelota parada en las primeras dos fechas del Apertura, Viera comentó: "Trabajar trabajamos todo. El otro día creo que no lo encontramos el partido, muchas de las situaciones del rival fueron proporcionadas por nosotros mismos, en eso estamos trabajando, a sido un inicio de torneo no tan claro. Estamos afianzando los momento en los que estuvimos bien, afianzando el equipo, estamos trabajando lo del balón parado. estamos buscando un mix entre el equipo de este año y el año pasado", comentó.

Sobre la ausencia de Nicolás López el pasado fin de semana Viera aseguró: "Fue una decisión mía, amparado por como venía su semana de trabajo. No es que no quiera tomar riesgos, pero tengo una manera de trabajar. Esta semana está a disposición de vuelta del equipo".

Nivel de juego

El técnico de Nacional fue autocrítico con el nivel de juego que viene mostrando el equipo en el arranque de la temporada. “Quédense tranquilos que todo va a ir bien. Hay un proceso que es diferente cuando intentás salir jugando de abajo. La idea es que eso sea por más tiempo. Me hago responsable por alguna imprecisión que ha tenido el equipo, porque el resultado es lo que queremos”, agregó Viera, quien dijo no estar pensando en el clásico “porque los puntos del próximo partido son importantes”.

"Hay que mantener la tranquilidad, va a haber juego directo. Se lo dije a los jugadores, obvio que hay que mejorar, no nos fuimos conformes".