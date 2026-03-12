Nacional: vuelve Maxi Silvera a la titularidad y Nicolás Lodeiro se mete en el medio

El probable equipo de Nacional para este viernes sería con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Tomás Viera y Camilo Cándido; Luciano Boggio, Mauricio Vera y Nicolás Lodeiro; Nicolás López, Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez.

Para Jadson Viera es una prueba importante y para Nacional también. Los tricolores no pueden perder más puntos y para Jadson es un examen tras otro cada fin de semana. Si gana llegará la calma. Si empata o pierde, el entrenador corre riesgo de ser removido.

Los árbitros del partido ante Wanderers serán Leandro Lasso, acompañado por Martín Soppi y Marcos Rosamen. El VAR estará a cargo de Diego Dunajec.

Se confirmaron las fechas 7, 8 y 9

Nacional ya conoce las fechas y horarios de sus próximos tres partidos. El equipo que dirige Jadson Viera enfrentará el viernes 20 de marzo a Defensor Sporting en el estadio Luis Franzini a partir de la hora 21:30. En la fecha 8, recibirá el martes 24 a Cerro Largo en el Gran Parque Central desde las 20:30. Finalmente, visitará a Montevideo City Torque el sábado 28 en el estadio Charrúa a partir de la hora 19:30.

Positiva reunión

Este miércoles se llevó a cabo una reunión especial de directiva para tratar la remodelación del Gran Parque Central.

Tras el informe CPA Ferrer sobre la viabilidad económica del proyecto, se conformó una subcomisión para terminar de analizar el modelo.

Se asegura que el club no se endeuda, la obra se autofinancia, se construye en 5 años y se paga en 10 años aproximadamente. Luego, luego dejaría ganancias genuinas para el club por más de U$S 15 millones por año.

Nadie en directiva estuvo en contra del proyecto. Esa subcomisión estará analizando el modelo de negocio y será integrada por el presidente Ricardo Vairo, los dirigentes Javier Gomensoro y José Decurnex, además de Santiago Aldabalde (Comisión de Patrimonio y Obras) y CPA Ferrer.