La directiva de Nacional le dio una bala más Viera pero se quedó sin margen de error

Sobre el tema filtraciones, Vario dijo que “hemos tomado la decisión de implementar algunos sistemas para adelante a través de la tecnología, para poder hacer el seguimiento de toda la información que sale del club e iniciar una investigación privada para saber de dónde salió. Todos los integrantes pusimos a disposición los celulares”.

La situación de Viera

Sobre la continuidad de Viera al frente del equipo, el presidente fue contundente: “El momento deportivo no es el que todos quisiéramos. Se analizó la situación y se llamó a Sebastián Eguren para que nos diera su informe después de la charla que tuvo con el cuerpo técnico anoche y hoy de mañana. Lo que hemos decidido es continuar con este cuerpo técnico, con el que voy a tener una charla. Voy a tener otra con los jugadores, mañana o pasado, para analizar el tema y ver cómo se sale de este momento. No hay plazo para su continuidad, más allá de que es mandatorio empezar a ganar”, aseguró.

“Tenemos que tener la cabeza fría para analizar las cosas, pero con la rebeldía para sacarlas adelante. No se está jugando como se debería jugar y los responsables somos todos”, dijo Vairo en conferencia de prensa.

“Nacional no está generando situaciones de gol para el equipo que tenemos, y ahora se agrava con una situación defensiva que no era la que venía dándose en los partidos. Hay que buscar esa rebeldía para salir adelante”, cerró