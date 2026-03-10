La directiva de Nacional le dio una bala más Viera pero se quedó sin margen de error

En la sección de Comisión Directiva de este lunes se decidió que Jadson Viera continúe al mando del plantel principal de Nacional. Las últimas dos semanas han sido agriadas en el tricolor. Primero con la pérdida del clásico y el mal rendimiento del equipo. Segundo con la divulgación del acta de la sección de directiva anterior por el periodista Eduardo Preve. Tercero, por la dura derrota contra los suplentes de Juventud de Las Piedras el pasado domingo y con otra pésima actuación del equipo de Viera.
El presidente Nacional Ricardo Vairo habló finalizada la directiva tratando de llevar calma a la parcialidad.
"La reunión fue mucho menos complicada de lo que se dice a nivel de medios. Cada uno expresó su posición con absoluto respeto y diferencias, como es lógico que existan en cualquier directiva, sin importar de que grupo provengan", señaló el mandatario.
Sobre el tema filtraciones, Vario dijo que “hemos tomado la decisión de implementar algunos sistemas para adelante a través de la tecnología, para poder hacer el seguimiento de toda la información que sale del club e iniciar una investigación privada para saber de dónde salió. Todos los integrantes pusimos a disposición los celulares”.
La situación de Viera
Sobre la continuidad de Viera al frente del equipo, el presidente fue contundente: “El momento deportivo no es el que todos quisiéramos. Se analizó la situación y se llamó a Sebastián Eguren para que nos diera su informe después de la charla que tuvo con el cuerpo técnico anoche y hoy de mañana. Lo que hemos decidido es continuar con este cuerpo técnico, con el que voy a tener una charla. Voy a tener otra con los jugadores, mañana o pasado, para analizar el tema y ver cómo se sale de este momento. No hay plazo para su continuidad, más allá de que es mandatorio empezar a ganar”, aseguró.
“Tenemos que tener la cabeza fría para analizar las cosas, pero con la rebeldía para sacarlas adelante. No se está jugando como se debería jugar y los responsables somos todos”, dijo Vairo en conferencia de prensa.
“Nacional no está generando situaciones de gol para el equipo que tenemos, y ahora se agrava con una situación defensiva que no era la que venía dándose en los partidos. Hay que buscar esa rebeldía para salir adelante”, cerró