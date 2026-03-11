Nacional mete cambios: Ancheta, Viera, Boggio, Lodeiro y Juan Cruz serían titulares

Los futbolista se comprometieron a cambiar la cara del equipo este viernes, cuando el tricolor enfrente a Wanderers desde las 20 horas en el Gran Parque Central.

Este miércoles se volverá a juntar la directiva, pero esta vez el tema fútbol estará por fuera. En una sesión extraordinaria de directiva, Nacional recibe a Santiago Alabalde y CPO quien le presentará la viabilidad económica del nuevo proyecto del Gran Parque Central.

De ser aprobada por la directiva, se llamara a una asamblea de socios para presentar el proyecto y ahí votar si se hace o no el nuevo Gran Parque Central.

Pintado afuera, Ancheta adentro

En lo estrictamente futbolístico, el técnico Jadson Viera vuelve a meter mano en el equipo buscando un mejor funcionamiento y los tres puntos ante Wanderers. El lateral derecho Juan de Dios Pintado no será de la partida luego de sufrir una distensión muscular que lo dejará tres semanas afuera de las canchas y en su lugar ingresará Emiliano Ancheta. Pintado o salió a los 34 minutos del primer tiempo ante Juventud de Las Piedras luego de sentir una molestia en el posterior derecho.

Pero habrá más cambios. El zaguero juvenil Tomás Viera tiene chance de ser titular en lugar de Paolo Calinone. Si esto se confirma delante de Mejía estarán Antecha, Agustín Rogel Tomas Viera y Camilo Cándido. En el medio también habrá cambios. Luciano Boggio vuelve a la mitad de la cancha y existe la duda entre Mauricio Vera o Lucas Rodríguez. Otro que se metería en el once es Nicolás Lodeiro, buscando mayor fluidez en el juego y también estaría Juan Cruz de los Santos ya recuperado de un desgarro.

Pasando en limpio, el probable equipo de Nacional sería con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Tomas Viera y Camilo Cándido; Luciano Boggio, Mauricio Vera o Lucas Rodríguez y Nicolás Lodeiro; Nicolás López, Maximiliano Gómez y Juan Cruz de los Santos.