Con un Campeonato Uruguayo espectacular al punto que jugarán Copa Sudamericana, Wanderers logró la permanencia en la máxima categoría pese a haber comenzado muy de atrás en los promedios. Nahuel Furtado fue una de las figuras y destacó lo que se vivió en la interna del equipo bohemio.
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En diálogo con el programa Tarde de Fútbol, el lateral derecho de 28 años, contó que este fue un “año muy estresante” y que “la pasamos muy mal” durante gran parte del año. “Al principio de año nadie daba dos pesos por esto que conseguimos y es entendible por la diferencia que teníamos con los que estaban arriba nuestro”, aseguró.
Respecto a su rendimiento a lo largo del año, afirmó haberse sentido con confianza algo que “es clave” para cualquier jugador. “Saber que pese a los malos rendimientos que uno puede tener, contas con el apoyo de tus compañeros y cuerpo técnico, es importantísimo y en base a eso es que vienen los buenos resultados”.
Corujo, de estar en la cuerda floja a ser fundamental
Wanderers comenzó muy debajo en la tabla, y el presidente apostó por Mathías Corujo quien no tenía experiencia dirigiendo en Primera División. Pese a que hoy es un “héroe”, durante el Apertura estuvo en el ojo de la tormenta ante los malos resultados.
“Luego de perder feo con Juventud dónde veníamos en una racha negativa, a todos se nos pasó por la cabeza que Corujo podía dejar el cargo porque el fútbol uruguayo es muy resultadista. Es para destacar que el Chifle Barrios haya aguantado y confiado en Corujo”, reveló Furtado.
Entendió que esta decisión fue “clave” y que “dio sus frutos” porque los jugadores tienen una “muy buena relación” con el entrenador quien a lo largo del año “nos transmitió el sacrificio y las ganas de pelearla”.
¿A un grande o un salto al exterior?
Nahuel Furtado fue uno de los jugadores destacados, no solo de Wanderers, sino que del Campeonato Uruguayo. En su trayectoria no pudo salir del fútbol uruguayo, algo que es su principal anhelo.
“Me siento muy bien y con bastante experiencia. Mi deseo es poder dar el salto y jugar en el exterior, es algo que vengo deseando y peleando hace un par de años pero aún no se me ha dado”, contó.
Consultado sobre si en caso de llegar ofertas de Nacional o Peñarol, su respuesta fue tajante. “Siempre es difícil decirle que no a un grande, es algo a lo que todo jugador busca llegar, pero hoy en día si tengo que elegir, quiero salir al exterior que es mi deseo”, replicó.