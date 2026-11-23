Corujo, de estar en la cuerda floja a ser fundamental

Wanderers comenzó muy debajo en la tabla, y el presidente apostó por Mathías Corujo quien no tenía experiencia dirigiendo en Primera División. Pese a que hoy es un “héroe”, durante el Apertura estuvo en el ojo de la tormenta ante los malos resultados.

“Luego de perder feo con Juventud dónde veníamos en una racha negativa, a todos se nos pasó por la cabeza que Corujo podía dejar el cargo porque el fútbol uruguayo es muy resultadista. Es para destacar que el Chifle Barrios haya aguantado y confiado en Corujo”, reveló Furtado.

Entendió que esta decisión fue “clave” y que “dio sus frutos” porque los jugadores tienen una “muy buena relación” con el entrenador quien a lo largo del año “nos transmitió el sacrificio y las ganas de pelearla”.

¿A un grande o un salto al exterior?

Nahuel Furtado fue uno de los jugadores destacados, no solo de Wanderers, sino que del Campeonato Uruguayo. En su trayectoria no pudo salir del fútbol uruguayo, algo que es su principal anhelo.

“Me siento muy bien y con bastante experiencia. Mi deseo es poder dar el salto y jugar en el exterior, es algo que vengo deseando y peleando hace un par de años pero aún no se me ha dado”, contó.

Consultado sobre si en caso de llegar ofertas de Nacional o Peñarol, su respuesta fue tajante. “Siempre es difícil decirle que no a un grande, es algo a lo que todo jugador busca llegar, pero hoy en día si tengo que elegir, quiero salir al exterior que es mi deseo”, replicó.