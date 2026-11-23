El procedimiento se dio horas después de que la Fiscalía expidiera una orden de detención contra Peña Palacios, su esposa y Rocío Caballero Bosch por presunto lavado de activos y administración en provecho propio.

La causa investiga una presunta compraventa de un inmueble valuado en unos tres millones de dólares, en la que habrían intervenido la firma Peral SRL y Ueno Bank.

Inconstitucionalidad

Por otro lado, el abogado de Santiago Peña, Ricardo Preda, presentó el lunes una acción de inconstitucionalidad ante la Justicia para dejar sin efecto la destitución del exmandatario.

Según la defensa, el Parlamento incurrió en una "vulneración flagrante de garantías constitucionales" y no se respetó el debido proceso.

Crisis del Ueno Bank

A principios de noviembre, el cierre de Ueno Bank desencadenó un juicio político que culminó con la destitución del entonces presidente Santiago Peña (2023-2026), después de que el Congreso rechazara su renuncia, que le habría permitido conservar sus fueros como senador vitalicio.

Posteriormente, Peña fue detenido por orden de la Fiscalía y quedó en prisión preventiva.

Tras su destitución, Pedro Alliana, entonces vicepresidente, asumió la Presidencia para completar el mandato, que concluye en agosto de 2028.

(Sputnik)