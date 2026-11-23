Por lo tanto, espera que renuncie. "Esperemos que tenga como resultado la sensibilidad de la ministra, dejando el cargo y devolviéndole al Uruguay y a este gobierno la confianza de una persona que debe ser garante de la salud en el Uruguay y que, en este caso, no lo fue", afirmó.

Aseguró que en el caso Miralles, Lustemberg no defendió a la víctima y que estuvo de lado de la corporación y de la anestesista que fue condenada por homicidio culposo por mala praxis.

Interpelación

La interpelación a la ministra Lustemberg, por el caso de la inhabilitación a la anestesista Inés Miralles, condenada por mala praxis por la muerte de la pediatra Soledad Barrera tras una cirugía, fue aprobada con los votos de la oposición, molesta porque en octubre de 2025, Lustemberg redujo la sanción de cinco a tres años. Posteriormente, el presidente Yamandú Orsi revocó la decisión inicial.

Los diputados del Partido Nacional, Colorado, Independiente, Cabildo Abierto e Identidad Soberana votaron por 48 votos afirmativos en 96 legisladores presentes para aprobar el llamado a sala de Lustemberg. El interpelante será el diputado nacionalista Federico Casaretto.