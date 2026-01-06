Native Extreme, de Brasil, ganó el Gran Premio Ramírez en Maroñas

La carrera se largo exactamente a las 20.54 y sobre los 2.400 metros Obstacle fue primero en gran parte hasta que en cierto momento quedó cabeza a cabeza con el también brasileño Mucho Loco. Sin embargo, la recta final fue la sorpresa: Native Extreme pasó a Obstacle y llegó primero al disco ganando la competencia. Le siguió Pluto y en tercer lugar Obstacle.