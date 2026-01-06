Native Extreme, de Brasil, ganó el Gran Premio Ramírez en Maroñas

El caballo brasileño Native Extreme, montado por el jockey Joao Moreira, se quedó este martes 6 de enero con el Gran Premio Ramírez, desplazando al favorito Obstacle que sin embargo corrió en primer lugar en casi toda la carrera. Finalmente quedó tercero detrás incluso de Pluto.
La carrera se largo exactamente a las 20.54 y sobre los 2.400 metros Obstacle fue primero en gran parte hasta que en cierto momento quedó cabeza a cabeza con el también brasileño Mucho Loco. Sin embargo, la recta final fue la sorpresa: Native Extreme pasó a Obstacle y llegó primero al disco ganando la competencia. Le siguió Pluto y en tercer lugar Obstacle.