Nuevo batacazo en Roland Garros: la número uno del mundo, eliminada

Las dos semifinales del cuadro masculino se jugarán este viernes en horarios aún a confirmar.

Jakub Mensik (CZE) vs Alexander Zverev (ALE)

Flavio Cobolli (ITA) vs Matteo Arnaldi (ITA)

Sorpresa: Sabalenka afuera

En un año cargado de sorpresas, Diana Shnaider dio el batacazo al eliminar a la numero uno del mundo y candidata al título, Aryna Sabalenka. Pese a perder el primer set, se repuso rápidamente para dar vuelta la historia.

La tenista rusa enfrentará en la instancia semifinal a Maja Chwaliska, quien venció en sets corridas a Anna Kalinskaya.

De esta manera, ambas tenistas jugarán su segundo partido entre sí. El único antecedente data de 2022 cuando ambas se enfrentaron en las semifinales de Estambul, donde el triunfo fue en sets corridos a favor de la tenista rusa.

Las semifinales del cuadro femenino de Roland Garros se jugarán este jueves de la siguiente manera.