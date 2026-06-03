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Deportes Roland Garros | Sabalenka |

el jueves las primeras semifinales

Nuevo batacazo en Roland Garros: la número uno del mundo, eliminada

Pese a haber ganado el primer set, Aryna Sabalenka no pudo resistir ante Diana Shnaider, quedando eliminada de las semifinales de Roland Garros.

Diana Shnaider dio la sorpresa al eliminar a Sabalenka del Roland Garros.

Diana Shnaider dio la sorpresa al eliminar a Sabalenka del Roland Garros.

 Pierre Froget / FFT
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Este miércoles se cerraron de manera definitivas las semifinales de Rolan Garros, tanto del cuadro masculino como del femenino. La jornada volvió a tener una sorpresa, otra más, que fue la eliminación de Aryna Sabalenlka quien era la gran favorita al título.

En el cuadro masculino, Flavio Cobolli dio el golpe en la mesa al eliminar a Félix Auger-Aliassime por 4-6, 6-4, 6-4 y 6-4, resultado que posiciona al italiano en semifinales. Su compatriota, Matteo Arnaldi, que venció a Matteo Berrettini (tuvo que retirarse por lesión), será su rival en esta instancia.

Será el tercer cruce entre ambos, segundo en Roland Garros. El primero, en el Master de Umag en 2023 fue para Arnaldi, mientras que en la edición 2025 de este Grand Slam, el ganador fue Cobolli.

Las dos semifinales del cuadro masculino se jugarán este viernes en horarios aún a confirmar.

  • Jakub Mensik (CZE) vs Alexander Zverev (ALE)
  • Flavio Cobolli (ITA) vs Matteo Arnaldi (ITA)

Sorpresa: Sabalenka afuera

En un año cargado de sorpresas, Diana Shnaider dio el batacazo al eliminar a la numero uno del mundo y candidata al título, Aryna Sabalenka. Pese a perder el primer set, se repuso rápidamente para dar vuelta la historia.

La tenista rusa enfrentará en la instancia semifinal a Maja Chwaliska, quien venció en sets corridas a Anna Kalinskaya.

De esta manera, ambas tenistas jugarán su segundo partido entre sí. El único antecedente data de 2022 cuando ambas se enfrentaron en las semifinales de Estambul, donde el triunfo fue en sets corridos a favor de la tenista rusa.

Las semifinales del cuadro femenino de Roland Garros se jugarán este jueves de la siguiente manera.

  • 10:00 - Marta Kostiuk (UKR) vs Mirra Andreeva (RUS)
  • 11:10 - Diana Shnaider (RUS) vs Maja Chwaliska (POL)

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