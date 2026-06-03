Este miércoles se cerraron de manera definitivas las semifinales de Rolan Garros, tanto del cuadro masculino como del femenino. La jornada volvió a tener una sorpresa, otra más, que fue la eliminación de Aryna Sabalenlka quien era la gran favorita al título.
el jueves las primeras semifinales
Nuevo batacazo en Roland Garros: la número uno del mundo, eliminada
Pese a haber ganado el primer set, Aryna Sabalenka no pudo resistir ante Diana Shnaider, quedando eliminada de las semifinales de Roland Garros.