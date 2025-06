Paco Casal tras reunión con la AUF: "Se hizo una revisión de cosas que se han manejado y no son reales"

Paco Casal: "El fútbol no es un patrimonio de alguien, es el tema sociocultural más importante que tiene el Uruguay"

Se está tratando de "ver cuál es el mejor camino" para la transmisión del fútbol local a partir de 2026. Sobre la posibilidad de renovación, expresó: "Soy un resorte más del fútbol. Claro que se tiene que acordar, con Casal o sin Casal. Casal no es prioritario en esto", dijo, y aseguró que en el encuentro "no se manejaron números", sino que "se hizo una revisión de cosas que se han manejado y no son reales".