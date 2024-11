Palma durísimo contra Alonso: lo acusó de gobernar con "autoritarismo" e "impunidad"

Contó que al presidente de Defensor Sporting, Alberto Ward, "le llamaba poderosamente la atención que de los 56 votos que tuvo para todas las mociones a favor la Mesa Ejecutiva, ninguno fundamentó su voto”.

La AUF, ¿en bancarrota?

José Luis Palma apuntó hacia la falta de dinero dentro de la AUF. “Bajamos de 10 millones hace casi dos años a un patrimonio de cero, y eso que esconden algunas deudas, que las ponen como activos y no son tales, y no contabilizan deudas que ellos tienen”, y agregó que hay una deuda de 30 millones de dólares, por lo que la AUF "está quebrada".

En cuanto al contrato con Nike, dio a conocer que a los clubes no se les dio una copia porque era "confidencial" pero subrayó que “la realidad es que la confidencialidad no es absoluta porque en el mismo artículo donde se consagra el derecho del Comité Ejecutivo a no entregar información cuando consideran que es reservada se prevé que el congreso, por mayoría simple de los presentes, puede levantar ese secreto”.

Pese a que el reglamento estipula esto, el hecho de que Alonso tenga 56 votos con él, hace difícil que pueda ser aprobada la moción. Estos votos "le permiten gobernar con impunidad, con prepotencia, con autoritarismo y en el oscurantismo. Se le pide información y la devuelve al año”.