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Deportes Tróccoli | Club Atlético Peñarol |

Clausura

Partidazo en el Tróccoli: Cerro recibe a Peñarol sin público visitante

Desde las 15:30 albicelestes y carboneros se verán las caras por la séptima fecha del Clausura. Los dos llegan en gran momento.

Cerro y Peñarol se ven las caras este sábado en el Tróccoli.

Cerro y Peñarol se ven las caras este sábado en el Tróccoli.
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La derrota de Liverpool -que hasta la fecha pasada lideraba el torneo- apretó mucho más la tabla del último certamen corto y entre el primero, que ahora es City Torque, y el quinto hay solo seis puntos de diferencia. En ese grupo están Cerro y Peñarol por lo que ese título aún los ilusiona, pero los objetivos de ambos parecen estar en otro lado.

Es que para el Villero es clave seguir sumando para escaparle al descenso y soñar con la permanencia, aunque sabido es que acumular puntos para esa meta, le podría permitir seguir peleando el Clausura y lo propio con el Carbonero, aunque los de Diego Aguirre hoy tienen como prioridad el liderazgo de la Anual, que lo comparten con Racing.

Más allá de la posición en la tabla, es un partido que promete por lo que ambos se juegan y porque tendrá el condimento de que solo se jugará con hinchas de Cerro, por razones de seguridad.

En lo deportivo, el albiceleste pasa por un muy buen momento acumulando cuatro victorias, un empate y una sola derrota en los seis partidos que se llevan disputados en el Torneo Clausura, lo que le permitió engrosar su promedio en el descenso. Por el lado del Mirasol, la situación es similar porque cuenta con un partido menos pero suma tres victorias, un empate y una derrota, más allá de que esa caída fue en el clásico de la que se repuso con dos contundentes victorias por 4-0 y 3-1 ante Danubio y Albion.

Cerro llega al partido de este sábado con bajas luego de que dos tituelares como Damián Suárez y Augusto Cambón no puedan ser de la partida por llegar a la quinta amarilla y sufrir lesión de ligamento cruzados respectivamente. Además, Francisco Bregante -habitual recambio- también está suspendido por acumulación de amarillas luego de recibir la última frente a Progreso.

Por el lado de la visita, la baja más relevante es la de Lucas Ferreira que llegó a cinco amonestaciones ante Albion por lo que en su lugar volvería a la titularidad el capitán Maximiliano Olivera para jugar en la línea de tres defensores.

Probables equipos

Cerro anuncia para esta tarde a Yonatan Irrazábal; Mauro Villar, Nahuel Arena, Juan Cruz Guasone, Gianni Rodríguez; Alejo Macelli; Leonardo Pais, Jairo Amaro, Brahian Alemán, Alejandro Severo; Emiliano Rodríguez.

Por su parte el probable once de Peñarol sería con Washington Aguerre; Germán Pezzella, Mauricio Lemos, Maximiliano Olivera; Javier Cabrera, Eric Remedi, Nicolás Fernández, Eduardo Darias; Leonel Jaime, Leandro Umpiérrez; Matías Arezo.

El encuentro comenzará a las 15:30 y será arbitrado por Leodán González secundado por Nicolás Tarán y Marcos Rosamen. Antonio García y Yimmy Álvarez estarán en el VAR.

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