Partidazo en el Tróccoli: Cerro recibe a Peñarol sin público visitante

Más allá de la posición en la tabla, es un partido que promete por lo que ambos se juegan y porque tendrá el condimento de que solo se jugará con hinchas de Cerro, por razones de seguridad.

En lo deportivo, el albiceleste pasa por un muy buen momento acumulando cuatro victorias, un empate y una sola derrota en los seis partidos que se llevan disputados en el Torneo Clausura, lo que le permitió engrosar su promedio en el descenso. Por el lado del Mirasol, la situación es similar porque cuenta con un partido menos pero suma tres victorias, un empate y una derrota, más allá de que esa caída fue en el clásico de la que se repuso con dos contundentes victorias por 4-0 y 3-1 ante Danubio y Albion.

Cerro llega al partido de este sábado con bajas luego de que dos tituelares como Damián Suárez y Augusto Cambón no puedan ser de la partida por llegar a la quinta amarilla y sufrir lesión de ligamento cruzados respectivamente. Además, Francisco Bregante -habitual recambio- también está suspendido por acumulación de amarillas luego de recibir la última frente a Progreso.

Por el lado de la visita, la baja más relevante es la de Lucas Ferreira que llegó a cinco amonestaciones ante Albion por lo que en su lugar volvería a la titularidad el capitán Maximiliano Olivera para jugar en la línea de tres defensores.

Probables equipos

Cerro anuncia para esta tarde a Yonatan Irrazábal; Mauro Villar, Nahuel Arena, Juan Cruz Guasone, Gianni Rodríguez; Alejo Macelli; Leonardo Pais, Jairo Amaro, Brahian Alemán, Alejandro Severo; Emiliano Rodríguez.

Por su parte el probable once de Peñarol sería con Washington Aguerre; Germán Pezzella, Mauricio Lemos, Maximiliano Olivera; Javier Cabrera, Eric Remedi, Nicolás Fernández, Eduardo Darias; Leonel Jaime, Leandro Umpiérrez; Matías Arezo.

El encuentro comenzará a las 15:30 y será arbitrado por Leodán González secundado por Nicolás Tarán y Marcos Rosamen. Antonio García y Yimmy Álvarez estarán en el VAR.