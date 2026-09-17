Peñarol: Olivera se perfila como titular ante la ausencia de Lucas Ferreira

Pero en la línea de tres zagueros del fondo, el entrenador sabe que tendrá una baja abligada: la de Lucas Ferreira. El central recibió su quinta tarjeta amarilla en el partido contra Albion y se perderá la visita a la Villa. Quien corre con ventaja para ocupar su lugar junto a Pezzella y Lemos, es el capitán Maxi Olivera.

Así as cosas, el once para enfrentar el sábado a Cerro sería con Washington Aguerre, Mauricio Lemos Germán Pezzella y Maximiliano Olivera; Javier Cabrera, Eric Remedi, Nicolás Fernández y Eduardo Darias; Leanardo Umpiérrez, Leonel Jaime y Matías Arezo.

Nueva camiseta

Peñarol presentó su camiseta aniversario especial en vísperas del próximo 28 de setiembre, cuando celebrará sus 135 años.

La camiseta tiene un valor de $4.790 y se podrá adquirir a partir del jueves 17 con un 10% de descuento para los socios del club y 10% de descuento adicional a clientes BBVA Peñarol (aplicado en el estado de cuenta).

Se venderá en la tiendas oficiales y web del Palacio Peñarol, los locales Puma y las tiendas deportivas de todo el país.

La casaca, que es de manga larga, será utilizada en el partido ante Boston River por la octava fecha del Torneo Clausura, el sábado 26 en el Centenario, dos días antes del aniversario. El lanzamiento también incluyó una campera.

Se trata de una nueva versión de la que utilizó Peñarol en sus inicios en 1891, cuando se llamaba CURCC. De hecho, el escudo de la camiseta es el del CURCC. Hay otros detalles, como las rayas o las terminaciones.

“De aquellas primeras rayas a las que hicieron historia. La identidad de otra época reinterpretada 135 años después. Entre camisetas que vistieron ídolos, levantaron copas y marcaron generaciones, presentamos una nueva pieza para la colección”, escribió el club.