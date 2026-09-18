La iniciativa de MC Torque para las semifinales: habilitar la Olímpica con precios populares

Pensando en lo que va a ser el partido ante Atlético Mineiro por las semifinales, dónde MC Torque será local en el partido de vuelta, Noblega adelantó que habilitarán la tribuna Olímpica a precios populares. “Vendimos 5000 entradas y fueron casi 6000 personas contra Cienciano. Si conseguimos un buen resultado en Brasil, seguramente podamos llegar a meter 10.000 personas”, auspició.

¿Cómo aprovechar el buen momento de MC Torque?

El jueves a la noche, en el marco de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, un muy buen marco de público se hizo presente en el Estadio Centenario para apoyar al conjunto ciudadano.

“Tenemos que capitalizar el buen momento del club desde todo punto de vista. Lo primero y principal es seguir compitiendo por lo deportivo pero lo económico también, la potencialización de los jugadores para venderlos a mejor precio y también una cuestión social porque nos es difícil captar nuevos hinchas”, contó Noblega.

El director deportivo aseguró que estas instancias permiten “fidelizar” a aquellos que “por algún motivo no son hinchas de ningún club”, pero que “desde hace un tiempo”, siguen a Torque.