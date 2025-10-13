Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Peirano | Diente López | Danubio

Sensaciones

Peirano se aferró al empate y espera por la evolución del Diente López

“No pudo trabajar a la par de los compañeros. Sabíamos que iba a ser un partido de mucha fricción", dijo Peirano sobre el Diente López.

Pablo Peirano valoró el punto logrado en Jardines.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Nacional dejó pasar una gran oportunidad de prácticamente cerrar la Tabla Anual, luego del pálido empate ante Danubio en Jardines 0 a 0. El empate entre Peñarol y Miramar Misiones el sábado le habría la chance al tricolor de alejarse en la tabla más importante y acercarse en el Clausura. Sin embargo, nada de eso ocurrió y el equipo de Pablo Peirano sufrió para llevarse un punto de Maroñas.

El director técnico de Nacional, Pablo Peirano, se refirió al empate del equipo tricolor sin goles ante Danubio por la fecha 11 del Clausura en Jardines del Hipódromo, donde observó un encuentro “complejo y cambiante”.

“Fue un partido muy luchado y que se hizo cuesta arriba desde el comienzo. Los partidos de cierre son así", comenzó diciendo Peirano.

“Sumar, en estas instancias y en el contexto en el que se dio el partido, es positivo. No es lo que vinimos a buscar, pero hay que adaptarse a las circunstancias. Sabemos que la cancha es compleja”, dijo el entrenador.

Peirano destacó el “esfuerzo enorme de los jugadores en la segunda parte”. “Sostuvieron con un jugador menos y generaron opciones de gol. Se aplicaron. Entendieron lo que estaba sucediendo y lo hicieron de buena manera”, agregó.

“Tenemos un punto que sumar y todavía seguimos dependiendo de nosotros mismos, que eso es lo más importante”, manifestó, y catalogó a Danubio como “un buen equipo” que tiene “velocidades por las bandas para las transiciones rápidas”.

La situación de Nicolás López

Pablo Peirano se refirió en conferencia de prensa a la situación sanitaria de Nicolás López, quien estuvo en el banco de suplentes pero no ingresó en el empate sin goles de Nacional ante Danubio este domingo en Jardines del Hipódromo por la fecha 11 del Clausura.

El Diente sufrió una importante molestia en su tobillo derecho en el inicio del encuentro del pasado fin de semana frente a Cerro Largo en el Gran Parque Central, donde tuvo que retirarse de la cancha cuando apenas transcurrían 26 minutos de juego.

Si bien el atacante integró la convocatoria y estuvo presente en el banco ante el equipo franjeado, Peirano optó por no colocarlo. Más tarde, el entrenador explicó ante los medios cuál es la situación sanitaria actual del delantero y por qué decidió no darle ingreso.

“No pudo trabajar a la par de los compañeros, pero mejoró a otra instancia respecto a la que venía. Sabíamos que iba a ser un partido de mucha fricción, por lo que entendimos que era mejor que empezara a entrenar de una manera más continua para que tuviera más ritmo y no volver para atrás”, dijo el técnico de Nacional sobre López.

