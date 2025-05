Peirano y el objetivo de "seguir construyendo a Nacional para lo que viene"

Es verdad que Lasarte no llegó o no pudo demostrar un Nacional solvente y con partidos muy malos y sin resultados, se terminó el ciclo del entrenador.

Ante el violeta por momentos se vieron momento de un Nacional discreto, enrtreverado, se parecía mucho al equipo que había comenzado el año. Hay jugadores de muy bajo rendimiento y eso se siente y mucho. También se nota falta de recambio en algunos puestos vitales. Eso la dirigencia lo tiene que arreglar en el próximo período de pases.

Peirano conforme

Luego del encuentro, Pablo Peirano habló con la prensa y destacó la rebeldía del equipo tras ir perdiendo. "Contentos con el puntaje que logramos desde que estamos en esta etapa en el club. Estuvimos cerca, Liverpool sumó muy bien, así que a seguir construyendo a Nacional para lo que viene, no hay pausa en esto, todos los puntos suman para la Anual. El partido fue duro, como siempre contra Defensor, no me acuerdo nunca haber jugado contra Defensor y que el partido fuera fácil. La sensación es que controlamos bien la pelota, los dominamos, hundimos a los rivales. No tuvimos tantas chances de gol con claridad, pero si estuvimos cerca del área. Revertimos un resultado que no era favorable, lo cual habla de la rebeldía y el juego. Cargábamos con la parte emocional de lo que fue la Copa. El esfuerzo de los futbolistas fue muy importante", aseguró el entrenador.

También se refirió sobre lo que fue armar el partido después del partido de Copa y la eliminación. "Todos tenemos una resaca de lo que pasó en Copa. Volver a presentarse a pocos días era un desafío para todos. Uno no está con la frescura acorde, con los días de recuperación, pero confío en ese espíritu y esas ganas que tienen los futbolistas. Cinco jugadores habían jugado los 90′, lo cual nos daba cierta frescura, me sirve para ir viendo futbolistas cuando hago variantes, que los minutos que tengan sean de calidad".

Renovó Villalba

El viernes pasado Nacional anunció en sus redes sociales, la renovación de contrato de Lucas Villalba hasta el 2028. El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchaman, ya había anunciado que los tricolores iban hacer una renovación de contrato con un aumento de sueldo y una cláusula de salida. Así las cosas, en las últimas horas y viendo como Villalba entraba en el radar de varios equipos del exterior, el tricolor negoció y llegó a un arreglo con el jugador. Con este nuevo contrato Nacional se aseguró a Villalba hasta el 2028 y que si alguien lo quiere, va a tener que desembolzar 20 millones de dólares. Una cifra importante para el fútbol uruguayo.