Peñarol: Aguirre mantiene una sola duda para el partido clásico

Terans se gana un lugar

El otro sector en el que todavía persisten las dudas es en la banda izquierda del ataque porque hay tres jugadores que están en carrera, aunque con características distintas.

Por un lado está David Terans, que fue titular en el debut del Torneo Clausura con un rendimiento interesante. Además, el último antecedente clásico del "Rey", ingresando en el segundo tiempo y con muy buenos minutos en el alargue, parece ganarse un lugar en el once incial.

También está en la pelea Diego García que tiene como antecedente haber comenzado desde el arranque en el clásico del Torneo Intermedio, mientras que está a la espera de su chance el juvenil Leandro Umpiérrez.

En definitiva, el probable equipo sería con Brayan Cortés o Martín Campaña, Pedro Milans, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera y Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa y Jesús Trindade; Javier Cabrera, Leonardo Fernández, David Terans y Maximiliano Silvera.

2.000.000 de dólares por Núñez

“Al Hilal está cerca de cerrar el fichaje de Darwin Núñez tras un acuerdo verbal con el Liverpool”, informó el periodista italiano Fabrizio Romano, especialista en el mercado de transferencias.

El acuerdo entre las instituciones se cerró este miércoles y el cuadro saudí se encontraba “en conversaciones con Darwin sobre los términos personales”. Pocas horas después, el futbolista dio el visto bueno para cerrar los detalles de un contrato que lo ligará a su nuevo equipo hasta 2028.

Según medios ingleses, el pase a Al Hilal, subcampeón en la última liga saudí, se cerrará por 53 millones de euros fijos y otros 12 en función de variables, por lo que Peñarol embolsaría aproximadamente una cifra cercana a los 2.000.000 de dólares por concepto de derechos de formación.