Peñarol compensará a sus socios, palquistas y butaquistas tras resolución del Consejo Directivo

En el caso de los socios de la entidad, el beneficio consistirá en la posibilidad de ingresar con un invitado sin costo adicional durante cuatro encuentros en los que Peñarol actúe como local en el Campeón del Siglo durante el Torneo Apertura 2027. La directiva aclaró que esta promoción no estará disponible para el partido clásico, en caso de que le corresponda la localía al equipo aurinegro.