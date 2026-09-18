Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Club Atlético Peñarol | socios | contratos

Para sus hinchas

Peñarol compensará a sus socios, palquistas y butaquistas tras resolución del Consejo Directivo

Peñarol extenderá contratos de palcos y regalará entradas dobles para partidos del Apertura 2027 en el Campeón del Siglo.

Peñarol y una medida para sus hinchas

Peñarol y una medida para sus hinchas
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Para los arrendatarios de palcos y los titulares de butacas, la institución determinó la extensión automática del plazo de vigencia de sus contratos por un período de dos meses, contados a partir de sus respectivas fechas de vencimiento. La institución informó que los butaquistas podrán verificar la nueva fecha límite de sus convenios accediendo al panel individual en la sección "Mi cuenta" de la plataforma del club.

En el caso de los socios de la entidad, el beneficio consistirá en la posibilidad de ingresar con un invitado sin costo adicional durante cuatro encuentros en los que Peñarol actúe como local en el Campeón del Siglo durante el Torneo Apertura 2027. La directiva aclaró que esta promoción no estará disponible para el partido clásico, en caso de que le corresponda la localía al equipo aurinegro.

Desde la institución señalaron que los detalles operativos y el procedimiento técnico para que los socios hagan efectivo el canje de estas invitaciones se comunicarán oportunamente a través de sus canales oficiales.

Claves de las medidas de compensación

  • Palquistas y Butaquistas: Prórroga automática de dos meses en la vigencia de los contratos vencidos o por vencer.

  • Socios: Canje de una entrada adicional sin costo para un invitado en cuatro partidos del Torneo Apertura 2027.

  • Exclusión clave: La promoción de invitados no aplicará para el clásico del fútbol uruguayo en el Campeón del Siglo.

  • Gestión: Consulta de nuevos vencimientos disponible en el perfil de usuario ("Mi cuenta") de la web del club.

Temas

Te puede interesar