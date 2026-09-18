A través de una resolución aprobada por su Consejo Directivo, el Club Atlético Peñarol hizo oficiales una serie de medidas de compensación destinadas a sus socios, palquistas y butaquistas. La decisión busca reconocer el respaldo de la masa social y ofrecer beneficios directos en el acceso al Estadio Campeón del Siglo.
Para sus hinchas
Peñarol compensará a sus socios, palquistas y butaquistas tras resolución del Consejo Directivo
Peñarol extenderá contratos de palcos y regalará entradas dobles para partidos del Apertura 2027 en el Campeón del Siglo.