Peñarol: los juveniles dieron la cara, están en semis y se arregló el tema Aguerre

Según se informó el sábado pasado, Rodolfo Catino se plantó firmemente y se negó a estampar su firma en el nuevo vínculo contractual del arquero, más allá de que sí firmó el contrato que lo vincula como futbolista AUF.

El motivo no es el monto total del salario -el cual ya estaba acordado- sino la forma de pago exigida por el entorno del jugador.

La propuesta presentada por la representación de Aguerre pretendía que la mitad de su sueldo no figurara en el contrato como ingresos líquidos, sino como ingresos de otras especies, según informaron dos dirigentes del mirasol.

En términos técnicos, se solicitaba que una parte mayoritaria de sus haberes no quedara asentada en el documento principal, ya que iba a ser pagado a una sociedad ajena a Aguerre.

Luego de varias idas y vueltas y un Consejo Directivo extraordinario este martes en la mañana y apareció el humo blanco. Según Rodolfo Catino "se cambiaron los contratos resguardando lo que yo entendía que era perjudicial para el club", y se terminó votando para la contratación del arquero. Ruglio, Solomita, Nirenberg, Larrosa, Tealdi, Varela, Ghizzo y Moratorio votaron a favor y Catino, Evaristo González y Novick en contra. Cantino aseguró que votó en contra porque no está de acuerdo con algunas cosas del contrato.

Vallejo y Ruiz siguen en la mira

Peñarol necesita dos extremos para cerrar el plantel según expresó el presidente Ignacio Ruglio. El tema sigue igual, los nombres son Nicolás Vallejo, que según afirman en Peñarol llegaría la semana próxima a Montevideo y Javier Ruiz, futbolista de Independiente de Avellaneda que también sería adquirido por el Grupo Pachuca y cedido a Peñarol.

Habrá que esperar unos días más pero que estos dos temas queden resueltos. En otro orden, Peñarol sigue en conversaciones con Benfica por la venta de Nahuel Herrera que se quedaría en el club hasta junio.