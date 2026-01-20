Hacete socio para acceder a este contenido

Peñarol | Aguerre | Boston River

Buenas noticias

Peñarol: los juveniles dieron la cara, están en semis y se arregló el tema Aguerre

Luego de un Consejo Directivo extraordinario se solucionó el contrato de Washington Aguerre con Peñarol.

Peñarol avanzó en la Copa de La Liga.

Peñarol derrotó 1-0 a Racing en el Parque Viera y clasificó a las semifinales de la Copa de la Liga, instancia en la que enfrentará a Boston River. El equipo aurinegro -que presentó juveniles y a Julio Mozzo de entrenador- encontró el gol y defendió la ventaja hasta el final.

El único gol del partido llegó a los 18 minutos en la primera jugada del elenco mirasol, cuando Luciano González colocó un gran pase para dejar mano a mano a Brandon Álvarez, quien venció a Facundo Machado con su definición y colocó el 1-0, que a la postre sería definitivo para meterse en las semifinales de la Copa de La Liga.

Firmó Aguerre

"Está todo solucionado", confirmaron desde Peñarol con respecto al contrato de Washington Aguerre. Este martes quedó solucionado el tema, el jugador ya entrena desde este lunes y seguramente en los próximos amistosos defenderá el arco mirasol.

Según se informó el sábado pasado, Rodolfo Catino se plantó firmemente y se negó a estampar su firma en el nuevo vínculo contractual del arquero, más allá de que sí firmó el contrato que lo vincula como futbolista AUF.

El motivo no es el monto total del salario -el cual ya estaba acordado- sino la forma de pago exigida por el entorno del jugador.

La propuesta presentada por la representación de Aguerre pretendía que la mitad de su sueldo no figurara en el contrato como ingresos líquidos, sino como ingresos de otras especies, según informaron dos dirigentes del mirasol.

En términos técnicos, se solicitaba que una parte mayoritaria de sus haberes no quedara asentada en el documento principal, ya que iba a ser pagado a una sociedad ajena a Aguerre.

Luego de varias idas y vueltas y un Consejo Directivo extraordinario este martes en la mañana y apareció el humo blanco. Según Rodolfo Catino "se cambiaron los contratos resguardando lo que yo entendía que era perjudicial para el club", y se terminó votando para la contratación del arquero. Ruglio, Solomita, Nirenberg, Larrosa, Tealdi, Varela, Ghizzo y Moratorio votaron a favor y Catino, Evaristo González y Novick en contra. Cantino aseguró que votó en contra porque no está de acuerdo con algunas cosas del contrato.

Vallejo y Ruiz siguen en la mira

Peñarol necesita dos extremos para cerrar el plantel según expresó el presidente Ignacio Ruglio. El tema sigue igual, los nombres son Nicolás Vallejo, que según afirman en Peñarol llegaría la semana próxima a Montevideo y Javier Ruiz, futbolista de Independiente de Avellaneda que también sería adquirido por el Grupo Pachuca y cedido a Peñarol.

Habrá que esperar unos días más pero que estos dos temas queden resueltos. En otro orden, Peñarol sigue en conversaciones con Benfica por la venta de Nahuel Herrera que se quedaría en el club hasta junio.

