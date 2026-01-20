Día clave: Rogel define este martes si juga en Nacional o en Platense

Lo de Rogel es similar, pero no tanto. Es un hecho que el zaguero saldrá de su equipo el Herta de Berlín. Hay un equipo Argentino (Platense) que salió al cruce y quiere si o si contar con el zaguero. En la mañana de este martes su representante Ariel Krasouski habló en Carve deportiva y comentó que en el día de hoy Rogel tomaría la decisión de donde jugar.

"Hoy es el día que el jugador tiene que definir, si la propuesta de Platense o la de Nacional". Está claro que el Calamar le ofrece más dinero y titularidad. Nacional no puede asegurarle la titularidad, ya que tiene a Coates y Millán en muy buen nivel. Sin embargo, hay otras cosas que pesan. Por ejemplo, el jugador tiene ganas de seguir su carrera en Nacional y eso podría inclinar la balanza. Lo concreto es que hoy el tricolor sabrá si puede o no contar con Agustín Rogel para el 2026 y tendrá que buscar otro zaguero.

Frugone a préstamo

En las últimas horas volvió a surgir el nombre de Camilo Cándido para Nacional. El lateral es del gusto del entrenador pero no se avanzao en la contratación que no seguirá en el Cruz Azul. Cándido además, tiene dos ofertas del exterior y Nacional apostará por un jugador que tiene contrato con el club y se hizo una inversión para traerlo.

El colombiano Juan Pablo Patiño será el titular en el lateral izquierdo ya que hay convencimiento en Nacional de que el jugador llegado a mitad de 2025 desde Once Caldas, rendirá en buen nivel en esta temporada.

Lo que tiene definido el club es que dará a préstamo al lateral Axel Frugone a Defensor Sporting (se están ajustando detalles) y apostará a quedarse además de Patiño con dos juveniles para completar el plantel en ese sector de la cancha: Román Clemente y Federico Bais, de diferentes características.