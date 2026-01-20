Obras y aumento de tarifa: Ortuño y autoridades de OSE van este martes al Parlamento

Mucha tranquilidad en el FA

La diputada del Frente Amplio (FA) Julieta Sierra dijo que obviamente va estar atenta a “cómo se da el tono del debate y cómo lo va a arrancar Rodríguez”, pero igualmente en el oficialismo están muy “tranquilos” y “súper seguros de esta comparecencia”. En diálogo con La Diaria aseguró: “De hecho, veo con buenos ojos que se vaya a explicar un montón de cosas. No es algo que nos deja a la defensiva ni mucho menos, hay bastante tranquilidad con las medidas que se están tomando en OSE”, señaló. Agregó que Ferreri “va a dejar claro” en la sesión que se trata de “la mayor inversión de OSE en la historia del país”.

La diputada subrayó que en el período pasado, en el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, “se cansaron de pedir préstamos para pagar sueldos, proveedores y demás”, entonces, insistió con que están tranquilos “con la defensa” de una iniciativa que saben que “va a ser lo mejor”.

En cuanto al aumento de la tarifa, Sierra subrayó que “para el 90% de la población va a aumentar 69 pesos, no le va a mover la aguja a nadie, y la contrapartida es una mejora del servicio, de la calidad y de la infraestructura de una situación de OSE que estaba realmente complicada, y que sigue estando complicada”, pero pretenden que “cierre mejor este año”. La diputada consignó que el paquete de obras que está planteado también incluye reforzar el saneamiento y poder abastecer de agua potable hasta 2045, “que es lo que marcan los estudios, y que no nos pase como hace dos años, que todos tomamos agua con sal”.