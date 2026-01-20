De las canchas a McDonald's: el nuevo trabajo de un entrenador de fútbol que sorprendió a todos

Nouri también destacó similitudes entre ambos mundos. “Al final, en ambos se trata de involucrar a las personas. En el fútbol son los jugadores; aquí, los empleados. Hay que entender qué los motiva y qué necesitan para rendir”, afirmó.

Una trayectoria ligada al fútbol

Antes de su etapa como entrenador, Nouri tuvo una carrera como futbolista profesional. Defendió al Werder Bremen —en su segundo y primer equipo— y pasó por clubes como Seattle Sounders (Estados Unidos), Uerdingen, Osnabrück, Kiel y Oldenburg.

Su camino como director técnico comenzó en 2013, cuando asumió el mando del VfB Oldenburg, club en el que ya se desempeñaba como asistente desde 2011. Más tarde dirigió al primer y segundo equipo del Werder Bremen, además de pasar por el Ingolstadt y el Hertha Berlín.

Hoy, lejos del césped pero sin abandonar la gestión de personas, Alexander Nouri transita una etapa poco habitual en el mundo del fútbol profesional.