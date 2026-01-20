Hacete socio para acceder a este contenido

Reinvención

De las canchas a McDonald's: el nuevo trabajo de un entrenador de fútbol que sorprendió a todos

Dejó los bancos de suplentes y ahora trabaja para McDonald's. Así fue el inesperado giro en la vida profesional de un reconocido entrenador de fútbol.

De las canchas a McDonald's.

De las canchas a McDonald's.
Según informó el diario alemán Bild, Nouri está al frente de dos sucursales de la empresa estadounidense ubicadas en Herzogenrath y en el distrito de Kohlscheid, en el estado de Renania del Norte-Westfalia. Para asumir el nuevo rol, completó una capacitación integral que incluyó desde tareas operativas, como el asado de hamburguesas, hasta diversas instancias de formación en gestión.

El exentrenador explicó que el cambio responde a una búsqueda personal y no a una ruptura definitiva con el fútbol. “Creo que hay muchos en la industria que quisieran tomar un nuevo camino, pero que simplemente no se atreven”, señaló. En esa línea, subrayó que su decisión no implica un retiro permanente del deporte.

Nouri también destacó similitudes entre ambos mundos. “Al final, en ambos se trata de involucrar a las personas. En el fútbol son los jugadores; aquí, los empleados. Hay que entender qué los motiva y qué necesitan para rendir”, afirmó.

Una trayectoria ligada al fútbol

Antes de su etapa como entrenador, Nouri tuvo una carrera como futbolista profesional. Defendió al Werder Bremen —en su segundo y primer equipo— y pasó por clubes como Seattle Sounders (Estados Unidos), Uerdingen, Osnabrück, Kiel y Oldenburg.

Su camino como director técnico comenzó en 2013, cuando asumió el mando del VfB Oldenburg, club en el que ya se desempeñaba como asistente desde 2011. Más tarde dirigió al primer y segundo equipo del Werder Bremen, además de pasar por el Ingolstadt y el Hertha Berlín.

Hoy, lejos del césped pero sin abandonar la gestión de personas, Alexander Nouri transita una etapa poco habitual en el mundo del fútbol profesional.

