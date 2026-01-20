Trump impulsa un "Consejo de Paz" mundial y exige US$ 1.000 millones para participar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso la creación de un “Consejo de Paz” internacional y pretende que los países que integren el organismo aporten al menos 1.000 millones de dólares para acceder a un lugar en la iniciativa, según los estatutos obtenidos por la agencia AFP.

De acuerdo al documento fundacional, la Casa Blanca ya cursó invitaciones a varios líderes mundiales para integrar el consejo, entre ellos el presidente argentino Javier Milei, el mandatario ruso Vladimir Putin, el primer ministro húngaro Viktor Orbán y el canadiense Mark Carney. La membresía tendría una duración inicial de tres años, aunque podría extenderse de forma indefinida para los Estados que realicen aportes superiores al monto exigido durante el primer año.

Juego alternativo a la ONU

El texto, de ocho páginas, define al Consejo de Paz como una organización destinada a “promover la estabilidad, restablecer una gobernanza fiable y legítima, y garantizar una paz duradera en regiones afectadas o amenazadas por conflictos”. En su preámbulo, cuestiona duramente los enfoques tradicionales de resolución de conflictos y alude de forma crítica a Naciones Unidas, a las que acusa de “institucionalizar las crisis”.

Trump será el presidente inaugural del organismo y concentrará amplios poderes: tendrá la facultad exclusiva de invitar países, presidir las votaciones, interpretar los estatutos y crear, modificar o disolver órganos subsidiarios. También podrá revocar la membresía de un Estado, salvo que dos tercios de los integrantes lo impidan.

El Consejo podrá además autorizar la apertura de cuentas bancarias para financiar sus actividades, sin que el estatuto precise dónde estarán radicadas.

Gaza, el origen de la iniciativa

La propuesta surgió originalmente como un mecanismo para supervisar la reconstrucción de Gaza, devastada tras dos años de genocidio, aunque el estatuto no limita su accionar al territorio palestino. La Casa Blanca prevé un directorio principal, un comité palestino de tecnócratas para la administración local y un “consejo ejecutivo” con funciones consultivas.

Críticas y apoyos

La iniciativa fue recibida con escepticismo en distintos ámbitos internacionales, especialmente por su abierta confrontación con la arquitectura multilateral existente. Trump ha sido un crítico persistente de la ONU y anunció recientemente la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones y tratados internacionales, muchos de ellos vinculados al sistema de Naciones Unidas.

Entre los miembros designados por Trump figuran el secretario de Estado Marco Rubio, el ex primer ministro británico Tony Blair, su principal negociador en conflictos internacionales Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner.

El “Consejo de Paz” comenzó a tomar forma este fin de semana, con invitaciones formales enviadas a países como Egipto, Turquía, Argentina, Canadá y Brasil, mientras continúan las negociaciones y las críticas sobre su viabilidad y legitimidad.