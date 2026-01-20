Descartaron que restos aparecidos en Carmelo formaran parte de fosas clandestinas

Las fuertes lluvias ocurridas el domingo 11 hicieron que la tierra que contenían las grandes raíces del árbol extraído a mediados de 2024 por la Dirección de Espacios Públicos de la Intendencia de Colonia comenzara a disolverse, lo que dejó al descubierto restos óseos, algo que llamó la atención de los funcionarios del cementerio que estaban realizando una recorrida de rutina.

Inmediatamente se lo comunicaron al alcalde de la localidad, Pablo Parodi, y este, luego de algunos intercambios con autoridades de la comuna, hizo la denuncia ante la Fiscalía de Carmelo.

Parodi dijo que la Policía Científica trabajó rápidamente y, luego de extraer restos de las raíces del árbol, entre los cuales se encontraban un cráneo y miembros inferiores, cercaron la zona para que no hubiera contaminación ni incidencia de personas que concurren a diario al cementerio.

Los investigadores del GIAF concurrieron al lugar para “tener un diagnóstico del hallazgo, teniendo en cuenta que hubo un retiro parcial por parte de Policía Científica”, comentó Lusiardo.

Tras un sondeo preliminar de la zona cercada donde se encuentra el árbol extraído, la investigadora confirmó que “hay más remanentes óseos en el lugar, por lo que la idea es trabajar y liberarlos del sedimento”.

“La idea es definir a qué corresponden estos huesos y si es una fosa clandestina, un enterramiento legal y si tiene una temporalidad que grosso modo podamos definir”, agregó Lusiardo.

Lusiardo señaló que el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, “intervino y dialogó con la Fiscalía actuante”, y confirmó que la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) “realizó la gestión para que los restos extraídos por parte de Policía Científica se nos hiciera llegar para analizarlos y ver qué elementos podemos traer de esos estudios”.

Mota descartó enterramiento clandestino

Finalmente, a media tarde de este lunes, Mariana Mota, directora del Consejo Directivo de la INDDHH, explicó a La Diaria que tras el trabajo realizado por el equipo del GIAF durante la jornada y el análisis histórico del funcionamiento administrativo de la necrópolis, se descartó que los restos hallados formaran parte de un enterramiento clandestino. La funcionaria explicó que en la excavación se descubrieron distintos herrajes y féretros, “lo que daría cuenta de la presencia de distintos cuerpos que fueron puestos en ese lugar no como un enterramiento primario, sino como una relocalización de restos que estuvieron sepultados en otras partes de ese cementerio, “lo cual da cuenta de que esos restos tendrían muchos años”, descartándose así la posibilidad que fueran parte de un enterramiento ilegal.