Peñarol se impuso 3 a 1 sobre Albion y trepó al primer lugar de la Tabla Anual

El segundo tiempo mostró a un Peñarol más cómodo en la cancha, al punto de aumentar su ventaja sobre el pionero gracias a un gol del "Indio" Fernández, quién volvió a la senda goleadora.
Faltando unos 15 minutos para terminar, Albion descontó mediante un penal convertido por Álvaro López. A partir de ahí se vio una mejora por parte del pionero, pero no fue suficiente y el partido terminó con el triunfo 3 a 1 del carbonero, que lo deja primero en la Tabla Anual, compartido con Racing.
PEÑAROL:
Washington Aguerre, Lucas Ferreira, Germán Pezzella, Mauricio Lemos, Javier Cabrera, Roberto Fernández, Eric Remedi, Eduardo Darias, Leandro Umpiérrez, Leonel Jaime y Matías Arezo.
Director técnico: Diego Aguirre.
Suplentes: Sebastián Britos, Franco Romero, Maximiliano Olivera, Thiago Espinosa, Lucas Hernández, Ignacio Alegre, Brian Barboza, Tomás Olase, Franco González y Abel Hernández.
ALBION:
Sebastián Jaume, Pablo Alcoba, Francisco Couture, Brandon Llana, José Álvarez, Ignacio Neira, Francisco Ginella, Hernán Toledo, Santiago Costa, Carlos Airala y Álvaro López.
Director técnico: Federico Nieves.
Suplentes: Santiago Silva, Federico Puente, Matías De Los Santos, Pablo Lacoste, Tomás Moschión, Baltasar Barcia, Agustín Vera, Briam Acosta, Iker Zufiaurre y Tobías Figueroa.
Jueces: Esteban Guerra, con Andrés Nievas, Sebastián Schroeder y Eduardo Varela en el campo de juego. Jonathan Fuentes y Santiago Fernández se encargarán del VAR.
Cancha: Campeón del Siglo