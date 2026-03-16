Peñarol sigue arriba en el Apertura y la discusión que terminó en Los Aromos

Tras el triunfo ante Albion, el lateral izquierdo aurinegro fue consultado en zona mixta acerca de la información que surgió el viernes por la tarde: “Pasaron cosas que, desde hace tres años que estoy acá y en todos los equipos que estuve, siempre pasan”.

“Discusiones por cosas del entrenamiento”, explicó Olivera, quien le quitó dramatismo a la situación: “Para nosotros no es nada raro. Sabemos que en Peñarol repercute todo por mil, pero no fue nada de lo que se habló”.

El jugador se refirió a los rumores que afirmaban que habían existido golpes de puño entre los dos futbolistas, dichos que le dieron “un poco de gracia”, pero que le hicieron sentir “un poco de bronca también”: “Es de mala leche meterse con funcionarios o pibes del club. Pueden hablar con los funcionarios de Los Aromos y ver cómo es el trato nuestro con ellos, que es excelente; eso sí que nadie lo bancaría ni pasaría”.

“Este es un grupo divino que, como todos en nuestras familias, tiene sus roces. Como una discusión con un hermano. Me llamó la atención que se inventaran cosas tan graves, que ni cerca de que pasaran. No le damos bola. Peñarol es así. Tienen que vender con esto y hacerse conocidos hablando cosas para que la gente los vea”, agregó, y concluyó: “Estamos tranquilos, trabajando. En lo que nos equivocamos, corregimos, y hablamos entre nosotros y solucionamos las cosas en las que le erramos en lo grupal”.

Se viene la Libertadores

El próximo jueves es el sorteo de la Copa Conmebol Libertadores que tiene a Peñarol en el primer bombo, al igual que Nacional, los dos únicos equipos uruguayos que estarán presentes en la fase de grupos, prevista para comenzar en abril.

Y como el Mundial de selecciones, el más largo y numeroso de la historia, empieza el 11 de junio, el torneo continental deberá definir a los 16 clasificados a los octavos de final en solamente dos meses. Lo que va a generar un calendario bastante cargado para todos los equipos participantes durante abril y mayo.

En ese sentido, será clave para todos conseguir una buena rotación de los planteles para dar la talla en dos frentes: el local y el internacional. Y en ello parece estar trabajando Diego Aguirre, quien el sábado terminó jugando con una ofensiva alternativa, cuando Peñarol le ganó a Albion por el Aprtura en el Centenario.

Para la sorpresa de muchos, el DT sacó de la cancha a Leo Fernández y Matías Arezo en la misma ventana de cambios cuando faltaban 10 minutos para el final, y terminó jugando con Stiven Muhlethaler, Leandro Umpiérrez, Luis Angulo y Facundo Batista en el ataque. Los cuatro habían empezado el partido en el banco de suplentes.

Ese movimiento de piezas plantea la incógnita de cuál puede ser el equipo suplente de la Fiera, entendiendo que va a mantener la línea de tres con la que empezó este campeonato y a pesar de las bajas que ha sufrido en el camino. En ese esquema 5-3-2 hay nombres que parecen haberse ganado el lugar.

Con la posibilidad de algún cambio puntual según el partido y el contexto, hoy los 11 titulares de Peñarol son Washington Aguerre en el arco; Lucas Ferreira, Emanuel Gularte y Maxi Olivera en la línea de tres del fondo; Franco Escobar y Gastón Togni en los carriles derecho e izquierdo; Eric Remedi, Jesús Trindade y Nicolás Fernández en el mediocampo; y arriba Leo Fernández detrás de Matías Arezo.