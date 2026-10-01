Primera conquista en la prohibición de partidos árabes en Israel: renuncia candidato de lista palestina

Dentro de los afectados por la descalificación está la Lista Árabe Unida (Ra'am), liderada por el diputado Mansour Abbas, que de ideología islámica y conservadora en lo social, aboga por los derechos de los palestinos de Israel. La inhabilitación provisoria también afectó a “la Lista Conjunta”, liderada por Yousef Jabareen y compuesta por candidatos de los partidos Hadash (integrado por palestinos y judíos marxistas), Balad (nacionalista palestino y socialdemócrata), y Ta’al (nacionalista palestino secular).

Las prohibiciones individuales recayeron en el legislador judío Ofer Cassif (de Hadash), que cuenta con extensas suspenciones en la Knesset por su apoyo al pueblo palestino, y sus criticas al gobierno y la forma del Estado de Israel. Y sobre el exlegislador árabe Sami Abu Shehadeh, líder de Balad.

La ley israelí prevé la posibilidad de prohibir la posibilidad de presentarse a las elecciones a los partidos o individuos que nieguen la existencia de Israel como Estado judío democrático, la incitación al racismo y el apoyo a una organización terrorista o Estado enemigo contra Israel. La composición de la comisión refleja proporcionalmente a la actual Knesset, lo que le da a la coalición gobernante una mayoría.

Argumentos individuales

De acuerdo a un comunicado publicado por Adalah, que ejerce la defensa legal de todos los implicados, la decisión de inhabilitar a Abu Shehadeh se basa en una acusación infundada de que expresó su apoyo a la violencia como medio para impulsar una agenda política.

“Esta acusación contradice su trayectoria pública y parlamentaria de 30 años y sus declaraciones explícitas posteriores al 7 de octubre. Abu Shehadeh reiteró ante la comisión su compromiso con los principios universales de los derechos humanos. Asimismo, hizo hincapié ante la comisión en su postura, expresada también en el período previo al 7 de octubre y posteriormente durante toda la guerra, mediante una larga serie de condenas explícitas a los daños infligidos a civiles israelíes -judíos y palestinos-, incluyendo reiterados llamamientos a una solución política”, señalaron.

Durante la audiencia con la Suprema Corte, el abogado Dr. Hassan Jabarin argumentó que la Fiscal General, Gali Baharav-Miara “al responder a las solicitudes de inhabilitación (que fueron rechazadas por el Comité Electoral) de quienes incitaron a cometer los delitos más graves” incluidos representantes de Otzma Yehudit, como el ministro de Seguridad Itamar Ben-Gvir y de Sionismo Religioso, como el ministro de finanzas Bezalel Smotrich “buscó maneras de argumentar que sus palabras no alcanzaron la masa crítica necesaria para la inhabilitación por incitación sistemática al racismo”.

En contraste, en el caso de Sami Abu Shehadeh “la Fiscal General determinó que supuestamente apoya la lucha armada basándose en una interpretación amplia”, dijo Jabarin. Además el abogado aclaró que “el artículo del 8 de octubre por el que se lo culpa no contiene ningún llamado directo a la violencia, ni declaraciones que constituyan motivo de inhabilitación. El mensaje central del artículo es el llamado a alcanzar una solución política y no tiene nada que ver con el apoyo a la lucha armada”, sostuvo.

Interpretaciones

La columnista Samah Watad de la revista +972, impulsada por judíos y palestinos (dónde participa el director de No Other Land, Yuval Abraham), advirtió el miércoles que si bien es algo habitual en las últimas décadas que los partidos políticos, o algunos de sus integrantes, traten de ser inhabilitados. Esta vez la Corte Suprema podría no descartar las inhabilitaciones, lo que finalmente pasó por lo menos en un caso. La autora señala que desde el ataque del 7 de octubre y las represalias del gobierno de Israel han habido señales en el país que indican un cambio en la tradición, y criticó que el sionismo progresista haya apoyado la descalificación de Abu Shehadeh votando en conjunto con la ultraderecha.

Las votaciones en el Comité Central Electoral de la Knesset en cuanto a las prohibiciones fueron de 31 votos a favor y 4 en contra en el caso de Sami Abu Shehadeh. Aunque su partido Balad no sufre un intento de prohibición, porque la solicitud fue descartada por motivos de forma. En el caso de la Lista Árabe Unida (Ra’am) el comité votó 18 a favor y 5 en contra. En cuanto a la Lista Conjunta (Hadash, Ta’al y Balad), y la inhabilitación personal a Ofer Cassif, el comité también votó 18 a 5.