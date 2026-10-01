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Sociedad Exportaciones | soja |

Fuerte suba de la soja

Exportaciones crecieron 10% en setiembre respecto al 2025

La soja fue el producto con más exportaciones en setiembre de 2026 y China sigue siendo el principal destino de las ventas uruguayas al exterior.

Aumentaron las exportaciones.

Aumentaron las exportaciones.
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Por Redacción Caras y Caretas

Las exportaciones de bienes uruguayos alcanzaron los US$ 1.398 millones en setiembre de 2026, lo que representó una suba interanual del 10%, según el informe mensual de comercio exterior elaborado por Uruguay XXI con datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), Montes del Plata y el Sistema Nueva Palmira.

En el acumulado enero-setiembre, las ventas totalizaron US$ 10.372 millones, un crecimiento del 1% respecto al mismo período de 2025.

Exportaciones por productos

1- La soja se ubicó como el principal producto exportado en setiembre, con US$ 276 millones y una suba del 34% interanual, lo que la colocó en el primer lugar del ranking mensual.

2- La carne bovina quedó en segundo lugar, con US$ 233 millones, aunque registró una caída del 11% respecto al mismo mes del año anterior, y en términos acumulados (enero a setiembre), mostró una caída del 13%.

3- La celulosa ocupó el tercer puesto con US$ 196 millones y un crecimiento del 4%,

* Los productos lácteos llegaron a US$ 80 millones (también un 4% de suba); el concentrado de bebidas se vendió en US$ 79 millones, que acumuló un alza del 38%.

Exportaciones por destinos

Los cinco principales mercados de las exportaciones uruguayas fueron: China, en primer lugar con el 29% del total exportado, luego Brasil con el 14%, la Unión Europea el 13% y Estados Unidos el 11%, mientras que Argentina representó el 3% (cifras incluyen exportaciones desde zonas francas).

Mipymes

Según el informe, el 83% de las empresas que componen el núcleo exportador uruguayo son mipymes.

En conjunto, exportaron US$ 626 millones en 2025, lo que equivale al 4,6% del valor total exportado por Uruguay.

El alcance productivo y geográfico de las mipymes es del 87% de las partidas arancelarias exportadas tuvieron participación de estas empresas, y el 45% de esas partidas fueron exportadas exclusivamente por mipymes, sin intervención de grandes firmas.

Además, hay presencia de mipymes exportadoras en los 19 departamentos del país, lo que muestra una amplia distribución territorial.

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