Exportaciones crecieron 10% en setiembre respecto al 2025

2- La carne bovina quedó en segundo lugar, con US$ 233 millones, aunque registró una caída del 11% respecto al mismo mes del año anterior, y en términos acumulados (enero a setiembre), mostró una caída del 13%.

3- La celulosa ocupó el tercer puesto con US$ 196 millones y un crecimiento del 4%,

* Los productos lácteos llegaron a US$ 80 millones (también un 4% de suba); el concentrado de bebidas se vendió en US$ 79 millones, que acumuló un alza del 38%.

Exportaciones por destinos

Los cinco principales mercados de las exportaciones uruguayas fueron: China, en primer lugar con el 29% del total exportado, luego Brasil con el 14%, la Unión Europea el 13% y Estados Unidos el 11%, mientras que Argentina representó el 3% (cifras incluyen exportaciones desde zonas francas).

Mipymes

Según el informe, el 83% de las empresas que componen el núcleo exportador uruguayo son mipymes.

En conjunto, exportaron US$ 626 millones en 2025, lo que equivale al 4,6% del valor total exportado por Uruguay.

El alcance productivo y geográfico de las mipymes es del 87% de las partidas arancelarias exportadas tuvieron participación de estas empresas, y el 45% de esas partidas fueron exportadas exclusivamente por mipymes, sin intervención de grandes firmas.

Además, hay presencia de mipymes exportadoras en los 19 departamentos del país, lo que muestra una amplia distribución territorial.