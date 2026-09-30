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Deportes Club Atlético Peñarol |

en el centenario

Torque y Peñarol jugaron su partido atrasado y empataron 1 a 1

El partido, que fue suspendido al comenzar el torneo por un corte de luz en el Estadio Charrúa, se jugó en el Estadio Centenario.

Torque y Peñarol, por ahora se reparten los puntos.

Torque y Peñarol, por ahora se reparten los puntos.

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Por Redacción Caras y Caretas

Peñarol y Montevideo City Torque empataron 1 a 1 en el partido atrasado por la primera fecha del Torneo Clausura, y que fuera suspendido por falta de luz. Ahora, en el Estadio Centenario se hizo la luz y ambos disputaron un encuentro en los que estaban en juego tres puntos clave. Ninguno se los llevó.

Fueron dos goles en dos minutos. A los 20 el goleador Matías Arezo rompió el cero venciendo la valla defendida por Torgnascioli. Pero la alegría carbonera duró poco: tres minutos después llegó el empate para Torque cuando Obregón tiró un remate inatajable para Aguerre.

El segundo tiempo mostró dos equipos con ganas y voluntad de llevarse los tres puntos, incluso Torque llegó a convertir un segundo gol, que fue anulado. Y con ese resultado de 1 a 1 ambos se retiraron el Centenario.

MONTEVIDEO CITY TORQUE:

Franco Torgnascioli, Eduardo Agüero, Kevin Silva, Brian Gutiérrez, Facundo Silvera, Gonzalo Montes, Diogo Guzmán, Franco Pizzichillo, Esteban Obregón, Salomón Rodríguez y Luka Andrade.

Director técnico: Marcelo Méndez.

Suplentes: Gastón Rodríguez, Benjamín García, Ezequiel Busquets, Nicolás Pérez, José Tarán, Lucas Duré, Nahuel Da Silva, Ramiro Lecchini, Sebastián Cáceres y Juan Quintana.

PEÑAROL:

Washington Aguerre, Franco Romero (31′ Ignacio Alegre), Lucas Ferreira, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera (31′ Thiago Espinosa), Eric Remedi, Roberto Fernández, Javier Cabrera, Leonel Jaime, Leandro Umpiérrez y Matías Arezo.

Director técnico: Diego Aguirre.

Suplentes: Sebastián Britos, Mauricio Lemos, Lucas Hernández, Brian Barboza, Jesús Trindade, Franco González, Facundo Batista y Abel Hernández.

Jueces: Javier Feres, acompañado por Agustín Berisso y Matías Rodríguez desde las bandas. Eduardo Varela será el cuarto, mientras que en el VAR estarán Daniel Fedorczuk y Andrés Nievas.

Cancha: Estadio Centenario

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