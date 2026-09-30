Torque y Peñarol jugaron su partido atrasado y empataron 1 a 1

Peñarol y Montevideo City Torque empataron 1 a 1 en el partido atrasado por la primera fecha del Torneo Clausura, y que fuera suspendido por falta de luz. Ahora, en el Estadio Centenario se hizo la luz y ambos disputaron un encuentro en los que estaban en juego tres puntos clave. Ninguno se los llevó.