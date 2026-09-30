Torque y Peñarol jugaron su partido atrasado y empataron 1 a 1

MONTEVIDEO CITY TORQUE:
Franco Torgnascioli, Eduardo Agüero, Kevin Silva, Brian Gutiérrez, Facundo Silvera, Gonzalo Montes, Diogo Guzmán, Franco Pizzichillo, Esteban Obregón, Salomón Rodríguez y Luka Andrade.
Director técnico: Marcelo Méndez.
Suplentes: Gastón Rodríguez, Benjamín García, Ezequiel Busquets, Nicolás Pérez, José Tarán, Lucas Duré, Nahuel Da Silva, Ramiro Lecchini, Sebastián Cáceres y Juan Quintana.
PEÑAROL:
Washington Aguerre, Franco Romero (31′ Ignacio Alegre), Lucas Ferreira, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera (31′ Thiago Espinosa), Eric Remedi, Roberto Fernández, Javier Cabrera, Leonel Jaime, Leandro Umpiérrez y Matías Arezo.
Director técnico: Diego Aguirre.
Suplentes: Sebastián Britos, Mauricio Lemos, Lucas Hernández, Brian Barboza, Jesús Trindade, Franco González, Facundo Batista y Abel Hernández.
Jueces: Javier Feres, acompañado por Agustín Berisso y Matías Rodríguez desde las bandas. Eduardo Varela será el cuarto, mientras que en el VAR estarán Daniel Fedorczuk y Andrés Nievas.
Cancha: Estadio Centenario