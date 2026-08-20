Perchman habló de la interna de Nacional y le tiró la pelota a Eguren: "si viene acá y se caga..."

Cuestionamiento al "dice que dice" en la interna

El directivo remarcó que prefiere remitirse a hechos concretos y desafió a que se consulte directamente a los involucrados dentro del club, como el propio Sebastián Eguren o el presidente Alejandro Balbi, antes de dar crédito a versiones de pasillo o comentarios en generalidades:

“Si Eguren viene acá, se caga y no dice lo que siente, es un tema de él. Yo te digo: mañana pregúntale a Bava cómo laboramos... Si no, hablan siempre en generalidades: ‘me dicen’, ‘me dijeron’. Yo te hablo de cosas concretas.” dijo en Minuto Uno.