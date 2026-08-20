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Deportes Perchman | Nacional | Eguren

Que hablen ellos

Perchman habló de la interna de Nacional y le tiró la pelota a Eguren: "si viene acá y se caga..."

Flavio Perchman cruzó los rumores en Nacional, defendió la labor en equipo y desafió a consultar directamente a Sebastián Eguren.

Flavio Perchman

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Por Redacción Caras y Caretas

En declaraciones brindadas a Carve Deportiva, el dirigente tricolor Flavio Perchman salió al paso de los cuestionamientos que señalan una supuesta desprolijidad y centralización en la toma de decisiones dentro del área deportiva del club.

Ante las críticas que sugieren que no se respeta la labor de la gerencia deportiva ni de la dirección técnica, Perchman fue contundente:

“Cuando dejo actuar, porque dejo actuar; si no dejo actuar, porque no dejo actuar... Te estoy explicando que no. Y aparte, pregúntenselo a Eguren. Laboramos mucho más en equipo.”

Cuestionamiento al "dice que dice" en la interna

El directivo remarcó que prefiere remitirse a hechos concretos y desafió a que se consulte directamente a los involucrados dentro del club, como el propio Sebastián Eguren o el presidente Alejandro Balbi, antes de dar crédito a versiones de pasillo o comentarios en generalidades:

“Si Eguren viene acá, se caga y no dice lo que siente, es un tema de él. Yo te digo: mañana pregúntale a Bava cómo laboramos... Si no, hablan siempre en generalidades: ‘me dicen’, ‘me dijeron’. Yo te hablo de cosas concretas.” dijo en Minuto Uno.

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