Perchman habló de la interna de Nacional y le tiró la pelota a Eguren: "si viene acá y se caga..."

En declaraciones brindadas a Carve Deportiva, el dirigente tricolor Flavio Perchman salió al paso de los cuestionamientos que señalan una supuesta desprolijidad y centralización en la toma de decisiones dentro del área deportiva del club.
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Ante las críticas que sugieren que no se respeta la labor de la gerencia deportiva ni de la dirección técnica, Perchman fue contundente:
“Cuando dejo actuar, porque dejo actuar; si no dejo actuar, porque no dejo actuar... Te estoy explicando que no. Y aparte, pregúntenselo a Eguren. Laboramos mucho más en equipo.”
Cuestionamiento al "dice que dice" en la interna
El directivo remarcó que prefiere remitirse a hechos concretos y desafió a que se consulte directamente a los involucrados dentro del club, como el propio Sebastián Eguren o el presidente Alejandro Balbi, antes de dar crédito a versiones de pasillo o comentarios en generalidades:
“Si Eguren viene acá, se caga y no dice lo que siente, es un tema de él. Yo te digo: mañana pregúntale a Bava cómo laboramos... Si no, hablan siempre en generalidades: ‘me dicen’, ‘me dijeron’. Yo te hablo de cosas concretas.” dijo en Minuto Uno.