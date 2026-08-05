El emotivo mensaje de Luis Suárez tras el retiro de Nicolás Lodeiro

Tras el anuncio oficial del mediocampista de Nacional, Nicolás Lodeiro, de poner fin a su carrera como futbolista profesional, Luis Suárez le dedicó una emotiva carta de despedida a través de sus redes sociales, destacando tanto su legado futbolístico como el fuerte vínculo de amistad que los une.
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Acompañado por una serie de fotografías que repasan momentos compartidos dentro y fuera de los campos de juego, el delantero salteño expresó las sensaciones encontradas que le generó la noticia:
"Un día de sensaciones raras. Triste porque dejaremos de verte donde fuiste muy feliz con tus jugadas, tus asistencias y tus goles, pero con la alegría de verte feliz", escribió Suárez en su cuenta de Instagram.
Elogio al profesional y al amigo
En su publicación, Suárez valoró el compromiso de Lodeiro hasta su último partido y enfatizó sus cualidades humanas por encima de sus logros en el césped.
"Hasta el último día te entregaste para darlo todo dentro de la cancha, los que te conocemos sabemos todo, amigo. Afuera de la cancha un hermano que siempre estuvo presente, un compañero que, sin importar el momento, siempre estaba ahí. Sentite orgulloso, donde estuviste dejaste una gran imagen que será recordada", añadió.
Finalmente, el atacante le deseó lo mejor para los proyectos que emprenderá tras colgar los tapones: "Te deseo lo mejor siempre, enano, y como te dije, se termina una hermosa etapa, pero viene otra mejor. Te quiero mucho".
Una trayectoria cruzada
Además de compartir el sentido de pertenencia por Nacional —club en el que ambos se formaron y del que son simpatizantes—, Suárez y Lodeiro construyeron un estrecho vínculo deportivo al coincidir durante años en la Selección Uruguaya y en el Ajax de los Países Bajos.