Polenta denunció amenazas de Heras: "Me dijo que me iba a romper la cabeza"

En conferencia ante los medios de prensa, el defensor contó su versión de los hechos acerca de la situación del final y fue contundente con su denuncia: “Clarito voy a ser: me dijo que me iba a romper la cabeza. Me amenazó, como quien dice. Ya hablé con los abogados del club”.

“Lo tengo filmado porque después del partido lo enfrenté. Hablé con él en el túnel. Lo reconoció y me preguntó si aceptaba las disculpas, pero no las acepto porque al final siempre nos denuncian a nosotros y no podemos hacer nada”, afirmó más tarde.

“Reconozco que capaz fue desmedida la protesta, pero bueno, tenía que echarme. Por la protesta capaz que te puede echar, está bien, pero que te diga que te va a romper la cabeza es otra cosa”, dijo Polenta luego.

"Daré la cara donde la tengo que dar"

“Daré la cara donde la tengo que dar. Doy la cara afuera también, y en cualquier lado. A Heras también decirle eso”, mencionó.

“Estoy bastante caliente con ese tema. La Policía y mis compañeros están de testigos de todo. A Luis (Mejía) le reconoció que él (Heras) se había ido de tema”, comentó.

Sobre el penal cobrado, opinó: “Cobra lo que le muestran. Si le muestran el penal, está bien cobrado. Si le muestran la jugada previa, para mí es falta clarísimo sobre Coates. Las cosas como son”.

“Siempre es lo mismo. Siempre se opina de los árbitros, pero es para todos lados. En realidad se salva uno o dos; es la verdad. Es la ley del juego”, expresó.