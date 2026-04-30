Infancias y adolescencias: "Necesitamos un modelo más social, con deporte y cultura"

¿Por qué Emergencia Nacional?

El psicólogo Fernando Olivera, integrante de la plataforma, sostuvo en el programa "Éramos tan progres" de Caras y Caretas que la noción de “emergencia” responde a una acumulación de factores estructurales. Según explicó, Uruguay arrastra “situaciones de desigualdad, pobreza y también situaciones de violencia” desde hace décadas, con una incidencia persistente de la pobreza infantil. “De cada 10 niños, 3 niños uruguayos son pobres”, afirmó, y subrayó que se trata de un país con ingresos altos pero “muy mal distribuidos”.

Olivera advirtió además sobre el impacto de la violencia armada en los territorios. De acuerdo con un relevamiento realizado por la plataforma, en 2025 hubo 66 casos de niñas, niños y adolescentes baleados o asesinados, mientras que los registros oficiales confirmaron 19 niños y adolescentes asesinados en territorio. “Es un disparate”, señaló, y agregó que existe “un grave problema en Uruguay con el tema de armas de fuego” que no ha sido dimensionado adecuadamente.

"Inercia institucional"

El entrevistado también cuestionó la falta de respuestas sostenidas por parte del sistema político. A su entender, existe “inercia institucional” y falta de “audacia política” para modificar el rumbo. “Tiene que haber una definición política clara hacia un rumbo claro, diferente”. Y sumó: "No podemos seguir abordando las diferentes situaciones de violencia en todo el país con los dispositivos que tenemos hoy".

Entre las principales debilidades, Olivera mencionó la falta de capacidad de respuesta del sistema. “Hay en el país 36 comités de recepción, pero hay solo tres de reparación. Entonces ahí tenemos un embudo”, explicó. A su juicio, esto deriva en intervenciones fragmentadas y en dificultades de articulación entre instituciones, lo que limita la eficacia de las respuestas estatales.

Líneas de acción

Olivera también planteó la necesidad de reformular los modelos de intervención, con mayor énfasis en el trabajo comunitario y territorial. Cuestionó la tendencia a la institucionalización y judicialización de la pobreza, y advirtió que “muchos de los niños que están institucionalizados es por ser pobres”. En ese sentido, propuso fortalecer dispositivos de prevención, así como generar espacios vinculados al deporte y la cultura que contribuyan a recomponer el tejido social.

"Hay un punto que para nosotros es clave: volver a trabajar en el territorio y con las familias. Porque culpabilizamos mucho a las familias acerca de las situaciones de la infancia, pero tenemos que ver que muchas de nuestras familias vienen con muchos años de descuido, muy rotas, de muy larga data, y no tienen las herramientas suficientes como para enfrentar algunas situaciones de estas", agregó.

Para Olivera, "se han roto muchos muros de contención social, como el deporte, la cultura, los espacios públicos de calidad, la circulación social, por lo que "los problemas se han individualizado" y "la gente se ha encerrado más en sí misma". En tal sentido, insistió en la necesidad de "volver a un modelo mucho más social, donde el deporte y la cultura, los modelos comunitarios y de salud tienen un papel clave".

El experto sostuvo que “la cultura es fundamental desde un montón de aspectos”, ya que permite “el acercamiento a otras realidades, o inclusive a una propia realidad con otras miradas”. A su entender, en un contexto atravesado por entornos digitales, “el formateo algorítmico (…) necesita ser ampliado con otras miradas”. En la misma línea, advirtió sobre el retroceso de los espacios deportivos comunitarios. “El deporte se ha privatizado mucho en nuestro país. Necesitamos espacios deportivos de calidad, comunitarios, territoriales”, afirmó, y señaló que estos ámbitos resultan centrales para recomponer vínculos: “No es que el fútbol sea la panacea, pero necesitamos recuperar esos espacios en los cuales los gurises puedan vincularse con otros”.

Olivera también advirtió sobre el aumento de la fragmentación social entre distintas realidades de la infancia y vinculó ese fenómeno a la pérdida de espacios integradores: “La escuela pública dejó de ser el modelo integrador social”. En tal sentido, planteó la necesidad de construir “modelos alternativos” que permitan recomponer esos vínculos.