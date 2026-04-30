Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo Congreso | guerra | Hegseth

"Deberías ser arrestado"

Secretario de Guerra de EEUU la pasó mal en el Congreso: "Hegseth, eres un criminal de guerra"

El secretario de Guerra de Estados Unidos (EEUU), Pete Hegseth, compareció ante el Congreso por la guerra en Irán y fue criticado y acusado por todos lados.

Secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth.

Secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El segundo día de la comparecencia del secretario de Guerra de Estados Unidos (EEUU), Pete Hegseth, ante el Congreso fue interrumpido brevemente por un hombre que le gritó: "Hegseth, eres un criminal de guerra. Deberías ser arrestado, ¡Lo que estás haciendo es despreciable!".

Durante la interrupción, el activista también aseguró que los estadounidenses no quieren participar en la guerra contra Irán. Hegseth comparece por primera vez desde que la Administración Trump lanzó la ofensiva contra el país persa junto a Israel.

"Bloqueamos el bloqueo": se burlan en el Congreso Pete Hegseth

En el primer día de la interpelación de Hegseth en el Congreso también fue cuestionado duramente por congresistas.

— "¿Cree que estamos ganando la guerra contra Irán?", le preguntó el congresista Seth Moulton.

— "Absolutamente", respondió Hegseth.

— "Es decir, ¿la victoria es que Irán haya cerrado el estrecho de Ormuz?", replicó Moulton.

— "El bloqueo que nosotros estamos llevando a cabo…", comenzó a responder Hegseth.

— "Es decir, ¿ellos nos bloquearon a nosotros, y nosotros bloqueamos su bloqueo?", interrumpió el congresista a Hegseth.

Embed

FUENTE: RT en Español

Temas

Te puede interesar