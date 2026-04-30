Secretario de Guerra de EEUU la pasó mal en el Congreso: "Hegseth, eres un criminal de guerra"

"Bloqueamos el bloqueo": se burlan en el Congreso Pete Hegseth

En el primer día de la interpelación de Hegseth en el Congreso también fue cuestionado duramente por congresistas.

— "¿Cree que estamos ganando la guerra contra Irán?", le preguntó el congresista Seth Moulton.

— "Absolutamente", respondió Hegseth.

— "Es decir, ¿la victoria es que Irán haya cerrado el estrecho de Ormuz?", replicó Moulton.

— "El bloqueo que nosotros estamos llevando a cabo…", comenzó a responder Hegseth.

— "Es decir, ¿ellos nos bloquearon a nosotros, y nosotros bloqueamos su bloqueo?", interrumpió el congresista a Hegseth.