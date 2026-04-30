El segundo día de la comparecencia del secretario de Guerra de Estados Unidos (EEUU), Pete Hegseth, ante el Congreso fue interrumpido brevemente por un hombre que le gritó: "Hegseth, eres un criminal de guerra. Deberías ser arrestado, ¡Lo que estás haciendo es despreciable!".
"Deberías ser arrestado"
Secretario de Guerra de EEUU la pasó mal en el Congreso: "Hegseth, eres un criminal de guerra"
El secretario de Guerra de Estados Unidos (EEUU), Pete Hegseth, compareció ante el Congreso por la guerra en Irán y fue criticado y acusado por todos lados.