Por la guerra cancelan Finalissima entre las selecciones de Argentina y de España

"La UEFA desea expresar su profunda gratitud al comité organizador y a las autoridades pertinentes de Catar por el trabajo realizado para intentar acoger el partido, así como su certeza de que la paz volverá pronto a la región. La Finalissima se introdujo como parte de la estrecha colaboración entre la UEFA y la Conmebol y reúne a los campeones de Europa y Sudamérica en una celebración del fútbol internacional al más alto nivel. Argentina, actual campeona del mundo, ganó la edición inaugural en 2022 con una victoria por 3-0 sobre Italia en el estadio de Wembley, en Londres", siguió el comunicado.

Selecciones sin partido

La UEFA y la federación española propusieron disputar el encuentro en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, pero la Asociación del Fútbol Argentino rechazó la opción al considerar que no sería un escenario neutral.

También se evaluó la posibilidad de jugar una serie a doble partido, uno en Madrid y otro en Buenos Aires, pero la propuesta tampoco prosperó.

Sin sede

La Conmebol y la AFA señalaron que aceptaban disputar el partido en Italia como sede neutral, aunque el 31 de marzo, una fecha que finalmente no fue aceptada por el organismo europeo.

El encuentro enfrentaría a los campeones vigentes de Europa y América y era considerado el último duelo oficial de selecciones antes del Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.