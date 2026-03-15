Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Finalissima | selecciones | Argentina

iba a ser en catar

Por la guerra cancelan Finalissima entre las selecciones de Argentina y de España

El partido estaba previsto para ser disputado en el estadio Lusail de Doha, pero esto quedó en duda tras los ataques sufridos por Catar.

Messi no tendrá Finalissima. &nbsp;

Messi no tendrá Finalissima.

 

 Sputnik
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La guerra en Medio Oriente determinó la cancelación de la Finalissima entre las selecciones de Argentina y de España, prevista para el 27 de marzo en Doha. La decisión fue tomada luego que la UEFA y Conmebol no lograran acordar una sede alternativa.

El partido estaba previsto para ser disputado en el estadio Lusail de Doha, pero esto quedó en duda tras los ataques sufridos por Catar en el marco del conflicto en Oriente Medio, iniciado tras la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Tras intensas conversaciones entre la UEFA y las autoridades organizadoras de Catar, se ha anunciado hoy que, debido a la actual situación política en la región, la Finalissima entre España, ganadora de la Eurocopa 2024, y Argentina, campeona de la Copa América 2024 de la Conmebol, no podrá disputarse, como se esperaba, en Catar el 27 de marzo", afirmó la UEFA.

"La UEFA desea expresar su profunda gratitud al comité organizador y a las autoridades pertinentes de Catar por el trabajo realizado para intentar acoger el partido, así como su certeza de que la paz volverá pronto a la región. La Finalissima se introdujo como parte de la estrecha colaboración entre la UEFA y la Conmebol y reúne a los campeones de Europa y Sudamérica en una celebración del fútbol internacional al más alto nivel. Argentina, actual campeona del mundo, ganó la edición inaugural en 2022 con una victoria por 3-0 sobre Italia en el estadio de Wembley, en Londres", siguió el comunicado.

Selecciones sin partido

La UEFA y la federación española propusieron disputar el encuentro en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, pero la Asociación del Fútbol Argentino rechazó la opción al considerar que no sería un escenario neutral.

También se evaluó la posibilidad de jugar una serie a doble partido, uno en Madrid y otro en Buenos Aires, pero la propuesta tampoco prosperó.

Sin sede

La Conmebol y la AFA señalaron que aceptaban disputar el partido en Italia como sede neutral, aunque el 31 de marzo, una fecha que finalmente no fue aceptada por el organismo europeo.

El encuentro enfrentaría a los campeones vigentes de Europa y América y era considerado el último duelo oficial de selecciones antes del Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Temas

Te puede interesar