¿Por qué Defensor Sporting aún no tomó postura respecto al pliego de condiciones?

El pliego y la distribución "equitativa" de los ingresos

Sobre la decisión de presentar el pliego de condiciones por lotes, Franzini contó que desde lo jurídico se apoyo en lo que dicen los abogados, entiende que desde lo comercial esta división es "positiva" porque está el "supuesto de que puede ingresar más dinero".

En cuanto a lo político, marcó que "ahí es donde está la gran discusión" que llevó a la dilatación del tema, adelantado su expectativa de que el pliego vaya al consejo "y se pueda votar". "Muchos utilizan para el posicionamiento político el fundamento jurídico, pero hasta el momento no encontré ningún fundamento jurídico que sea 100% claro".

Franzini se mostró alineado con la propuesta de Washington Lizandro, presidente de Racing, afirmando que "el gran paso que quiere dar Defensor es cómo se va a repartir los ingresos por los derechos de televisión. ¿Vamos a seguir teniendo una distribución que exprima a los cuadros en desarrollo o vamos a ir a algo más equitativo?", planteó.