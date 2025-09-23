El pliego de condiciones para la licitación por los derechos de televisión fueron enviadas a los clubes y ahora se deberá aprobar este documento. Defensor Sporting es uno de los equipos que aún no definió su postura, y el presidente explicó los motivos.
A la espera
¿Por qué Defensor Sporting aún no tomó postura respecto al pliego de condiciones?
"Vamos a tener una Asamblea Extraordinaria el día antes del Consejo del Fútbol Profesional y ahí vamos a votar que posición tendremos", explicó Diego Franzini.