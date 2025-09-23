Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Defensor Sporting | pliego | derechos de televisión

A la espera

¿Por qué Defensor Sporting aún no tomó postura respecto al pliego de condiciones?

"Vamos a tener una Asamblea Extraordinaria el día antes del Consejo del Fútbol Profesional y ahí vamos a votar que posición tendremos", explicó Diego Franzini.

Diego Franzini explicó por qué Defensor Sporting aún no tomó una decisión sobre el pliego de condiciones.

Diego Franzini explicó por qué Defensor Sporting aún no tomó una decisión sobre el pliego de condiciones.

 Foto: Lista 2025 DSC
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El pliego de condiciones para la licitación por los derechos de televisión fueron enviadas a los clubes y ahora se deberá aprobar este documento. Defensor Sporting es uno de los equipos que aún no definió su postura, y el presidente explicó los motivos.

"Convocamos a Asamblea Extraordinaria para el día antes que se convoque el Consejo del Fútbol Profesional para poder llegar lo más actualizados posibles y votar en consecuencia", relató Diego Franzini en el programa Tarde de Fútbol. Agregó que "oficialmente" no hay un día para el Consejo pero se estima que puede ser convocado para el jueves o viernes.

En cuanto a cómo se vive este momento en la interna de Defensor Sporting, manifestó que están "expectantes" y destacó que desde su llegada a la institución, "cambiamos el posicionamiento político dentro de la AUF y estamos en una situación mucho más neutral, evaluando lo que sucede de ambos lados del mostrador".

El pliego y la distribución "equitativa" de los ingresos

Sobre la decisión de presentar el pliego de condiciones por lotes, Franzini contó que desde lo jurídico se apoyo en lo que dicen los abogados, entiende que desde lo comercial esta división es "positiva" porque está el "supuesto de que puede ingresar más dinero".

En cuanto a lo político, marcó que "ahí es donde está la gran discusión" que llevó a la dilatación del tema, adelantado su expectativa de que el pliego vaya al consejo "y se pueda votar". "Muchos utilizan para el posicionamiento político el fundamento jurídico, pero hasta el momento no encontré ningún fundamento jurídico que sea 100% claro".

Franzini se mostró alineado con la propuesta de Washington Lizandro, presidente de Racing, afirmando que "el gran paso que quiere dar Defensor es cómo se va a repartir los ingresos por los derechos de televisión. ¿Vamos a seguir teniendo una distribución que exprima a los cuadros en desarrollo o vamos a ir a algo más equitativo?", planteó.

Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar