Premios The Best: Dembelé fue el mejor futbolista de la temporada

Además, la FIFA distinguió a Gianluigi Donnarumma y Hannah Hampton como los mejores goleros tanto del fútbol masculino como del femenino.

Los mejores entrenadores

Luego de una temporada de ensueño, Luis Enrique se llevó el premio al mejor entrenador. Bajo su conducción, el PSG obtuvo la Liga 1, la Copa de Francia, su primera Champions League, además del subcampeonato en el Mundial de Clubes.

En cuanto a la mejor entrenadora femenina, el premio fue para la neerlandesa Sarina Wiegman, quien se quedó con el trofeo por quinta vez. La entrenadora de la selección de Inglaterra se quedó con la Eurocopa femenina del 2025 al vencer por penales a España.