Premios The Best: Dembelé fue el mejor futbolista de la temporada

En la ciudad de Doha, Catar, este martes la FIFA dio a conocer los ganadores de los premios The Best, que galardona a los mejores jugadores, entrenadores, mejor gol y mejor afición de la temporada 2025 en el fútbol a nivel mundial.
Según la elección de los entrenadores y capitanes de las selecciones nacionales, el futbolista francés que defiende al PSG, Ousmane Dembélé, fue distinguido como el mejor futbolista del año. En el 2025 fue fundamental en la obtención de la Champions League, la Ligue 1, la Copa de Francia, además de ser subcampeón del Mundial de Clubes.
Por tercer año consecutivo, Aitana Bonmatí se llevó el premio a la mejor jugadora del año. La futbolista de 27 fue subcampeona de la Champions League y de la Eurocopa con España, pero en ambos torneos fue distinguida como la mejor jugadora.
Además, la FIFA distinguió a Gianluigi Donnarumma y Hannah Hampton como los mejores goleros tanto del fútbol masculino como del femenino.
Los mejores entrenadores
Luego de una temporada de ensueño, Luis Enrique se llevó el premio al mejor entrenador. Bajo su conducción, el PSG obtuvo la Liga 1, la Copa de Francia, su primera Champions League, además del subcampeonato en el Mundial de Clubes.
En cuanto a la mejor entrenadora femenina, el premio fue para la neerlandesa Sarina Wiegman, quien se quedó con el trofeo por quinta vez. La entrenadora de la selección de Inglaterra se quedó con la Eurocopa femenina del 2025 al vencer por penales a España.