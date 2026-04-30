Ministerio del Interior inauguró Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género en Carmelo

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Rissotto recordó que las denuncias pueden ser realizadas tanto por víctimas como por terceros o incluso de forma anónima, e instó a la sociedad a involucrarse activamente en la prevención.

Finalmente, transmitió un mensaje tanto al equipo policial como a la comunidad de compromiso, confianza y la certeza de que existe un Estado presente para brindar apoyo. “Detrás de cada puerta que se abre puede haber una persona buscando ayuda”, expresó.

Con la puesta en funcionamiento de esta comisaría especializada, las autoridades reafirmaron su compromiso con la erradicación de la violencia y la construcción de una sociedad más segura, donde la protección de la integridad y la dignidad de las personas sea una prioridad.

Embed - Imágenes inauguración comisaría CEVEyG Carmelo

Mejor atención y acceso a denuncias

Por su parte, la directora Nacional de Políticas de Género, July Zabaleta, subrayó la relevancia de este tipo de dependencias para garantizar una atención adecuada a las víctimas que ya hacía más de cinco años que no se tenía. “Si bien todas las comisarías están en condiciones de tomar denuncias, es fundamental que la gestión, el seguimiento y el primer abordaje lo realice una unidad especializada”, expresó.

Zabaleta destacó, además, la importancia de la formación policial en esta temática, señalando que la capacitación forma parte de la currícula desde el ingreso a la carrera policial y se refuerza en cada instancia de pasaje de grado. A esto se suman instancias extracurriculares impulsadas por la Dirección Nacional de Políticas de Género.

En cuanto al contexto actual, la jerarca hizo énfasis en que la violencia doméstica y de género continúa siendo un problema estructural. “La violencia doméstica y de género sigue siendo un problema que está en la raíz de como nos relacionamos, y al revés de otros delitos que esperamos bajar el número, acá esperamos aumentar el número de denuncias.”, afirmó.

Por otra parte, explicó que estas comisarías funcionan bajo un modelo específico que contempla tanto protocolos de actuación como condiciones edilicias adecuadas y de accesibilidad.

Embed - Rueda de prensa, Directora Políticas de Género, en Colonia

Compromiso de gobierno

En su oratoria, Negro destacó que la inauguración responde a un compromiso asumido desde el inicio de la gestión de fortalecer la respuesta policial frente a la violencia doméstica y de género; y es el resultado del trabajo en equipo entre la Jefatura de Policía de Colonia, la Dirección Nacional de Políticas de Género, el Área de Infraestructura y la sociedad civil.

El jerarca remarcó que el objetivo es acercar los servicios a la población, eliminando barreras de acceso, y subrayó que esta iniciativa forma parte del Plan Nacional de Seguridad 2026, donde la violencia de género y hacia niñas, niños y adolescentes constituye un eje prioritario.

El ministro enfatizó que estas comisarías especializadas son “eslabones fundamentales en un ecosistema de protección integral”, donde se conjugan “ejes primordiales”: la recepción y gestión profesional de denuncias; los procedimientos estandarizados para evitar la discrecionalidad y asegurar un abordaje técnico que la ley y la dignidad humana exigen; y por último, la cercanía con la población y demás instituciones y organizaciones para trabajar antes que los hechos sucedan en la prevención.

Asimismo, resaltó la importancia de la vocación en la función policial y reconoció la labor de la comisaria Silvana Rissotto, destacada a nivel nacional por su gestión, señalando que ese es el estándar que se busca replicar en todo el país.

“Nuestros compromisos no son meras declaraciones de intención, son metas tangibles como llevar la capacidad operativa a donde se necesita, para garantizar un verdadero acceso a la justicia y contamos para ello con policías que desempeñan su trabajo con gran vocación”, afirmó.

Embed - Rueda de prensa, Ministro del Interior, en Colonia

Respuesta institucional a una demanda histórica

En tanto, el Jefe de Policía de Colonia, comisario general (R) Paulo Costa, calificó la jornada como “de profunda relevancia para la seguridad pública y el tejido social”, y subrayó que esta es “la respuesta firme y profesional de un Estado que escucha, que comprende la complejidad de las problemáticas actuales y que decide actuar con determinación y garantizar el acceso a un servicio público de calidad”.

Indicó que la instalación de esta unidad en Carmelo responde a una demanda sostenida de la comunidad y a un consenso interinstitucional entre autoridades policiales, judiciales y del Ministerio Público.

Costa destacó que el abordaje de la violencia doméstica requiere una visión integral, que combine sensibilidad en la atención con rigor técnico en los procedimientos, asegurando tanto la protección de las víctimas como la correcta recolección de pruebas.

A su vez, señaló que “dar el paso de denunciar requiere una valentía inmensa” y que, por ello, el personal fue “seleccionado y capacitado bajo estándares que priorizan la no revictimización”. En ese sentido, remarcó que el objetivo es que cada persona que acuda “sepa que su caso será abordado con la seriedad que merece y bajo los protocolos más actualizados”.