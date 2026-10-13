Presentan "El cielo de mi camiseta", el "himno"que unifica la identidad de los atletas uruguayos

«El uruguayo se siente siempre orgulloso de representar a su país. Faltaba una música que integrara a todos los deportes bajo un mismo sentimiento de pertenencia», expresó el titular de la SND, al remarcar el carácter inclusivo del proyecto.

Registro audiovisual interactivo

Junto con el tema musical, las autoridades presentaron un registro audiovisual que documenta las primeras reacciones de los atletas uruguayos al escuchar la pieza en la previa de sus competencias. El material refleja la conexión inmediata de los competidores con la melodía, consolidando la canción como el nuevo himno de aliento institucional para los compromisos olímpicos y sudamericanos que afrontará el país.