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Deportes camiseta | cielo |

Motivación y unidad

Presentan "El cielo de mi camiseta", el "himno"que unifica la identidad de los atletas uruguayos

Con la interpretación de Julieta Rada y una fusión de candombe y plena, la canción tuvo su primera experiencia integradora en los Juegos Suramericanos Odesur.

El cielo de mi camiseta

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Por Redacción de Caras y Caretas

La Secretaría Nacional del Deporte (SND) y el Comité Olímpico Uruguayo (COU) oficializaron el lanzamiento de «El cielo de mi camiseta», una propuesta musical creada para fortalecer el sentido de pertenencia y motivar a las delegaciones uruguayas en el ámbito deportivo internacional. La obra, que fusiona ritmos autóctonos como el candombe y la plena con sonoridades contemporáneas, cuenta con la interpretación vocal de la cantante Julieta Rada.

La iniciativa busca saldar una necesidad histórica en el deporte nacional, abarcando a la totalidad de las disciplinas más allá de la tradicional centralidad del fútbol.

Motivación y alcance multidiciplinario

El secretario nacional del Deporte, Alejandro Pereda, destacó que el propósito central fue desarrollar una pieza con alto impacto emocional y capacidad de empatía, pensada para acompañar a los atletas en cada representación exterior. La obra tuvo su debut conceptual y vivencial durante la participación uruguaya en los Juegos Suramericanos Odesur celebrados en Santa Fe, Argentina, donde la delegación uruguaya cosechó un total de 54 medallas.

«El uruguayo se siente siempre orgulloso de representar a su país. Faltaba una música que integrara a todos los deportes bajo un mismo sentimiento de pertenencia», expresó el titular de la SND, al remarcar el carácter inclusivo del proyecto.

Registro audiovisual interactivo

Junto con el tema musical, las autoridades presentaron un registro audiovisual que documenta las primeras reacciones de los atletas uruguayos al escuchar la pieza en la previa de sus competencias. El material refleja la conexión inmediata de los competidores con la melodía, consolidando la canción como el nuevo himno de aliento institucional para los compromisos olímpicos y sudamericanos que afrontará el país.

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