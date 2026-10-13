La Secretaría Nacional del Deporte (SND) y el Comité Olímpico Uruguayo (COU) oficializaron el lanzamiento de «El cielo de mi camiseta», una propuesta musical creada para fortalecer el sentido de pertenencia y motivar a las delegaciones uruguayas en el ámbito deportivo internacional. La obra, que fusiona ritmos autóctonos como el candombe y la plena con sonoridades contemporáneas, cuenta con la interpretación vocal de la cantante Julieta Rada.
Motivación y unidad
Presentan "El cielo de mi camiseta", el "himno"que unifica la identidad de los atletas uruguayos
Con la interpretación de Julieta Rada y una fusión de candombe y plena, la canción tuvo su primera experiencia integradora en los Juegos Suramericanos Odesur.