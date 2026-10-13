A pocas semanas de un nuevo acto electoral en el Club Atlético Peñarol, el escenario político en el Palacio Gastón Guelfi atraviesa un clima de fuerte expectativa e incertidumbre. Con los comicios proyectados para el mes de diciembre, la atención de la masa social y del ámbito deportivo aurinegro se enfoca en la figura del actual mandatario, Ignacio Ruglio, cuya decisión respecto a buscar o no un nuevo mandato sigue en el aire.
Elecciones
Ruglio aplaza 15 días su decisión electoral y mantiene el suspenso
“Cuanto más pueda estirar la decisión de presentarme o no a las elecciones, mejor”, había asegurado el mandatario mirasol.