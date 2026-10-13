Ruglio aplaza 15 días su decisión electoral y mantiene el suspenso

En medio de este panorama, el jerarca decidió postergar por 15 días la resolución definitiva sobre su candidatura, extendiendo el plazo de definición y la expectativa de sus partidarios. La medida va en consonancia con la postura que el propio dirigente ha manifestado sobre los tiempos del anuncio oficial, dejando en claro su estrategia de aguardar hasta el límite permitido: “Cuanto más pueda estirar la decisión de presentarme o no a las elecciones, mejor”.