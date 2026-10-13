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Elecciones

Ruglio aplaza 15 días su decisión electoral y mantiene el suspenso

“Cuanto más pueda estirar la decisión de presentarme o no a las elecciones, mejor”, había asegurado el mandatario mirasol.

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio.

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio.
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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción Caras y Caretas

A pocas semanas de un nuevo acto electoral en el Club Atlético Peñarol, el escenario político en el Palacio Gastón Guelfi atraviesa un clima de fuerte expectativa e incertidumbre. Con los comicios proyectados para el mes de diciembre, la atención de la masa social y del ámbito deportivo aurinegro se enfoca en la figura del actual mandatario, Ignacio Ruglio, cuya decisión respecto a buscar o no un nuevo mandato sigue en el aire.

En medio de este panorama, el jerarca decidió postergar por 15 días la resolución definitiva sobre su candidatura, extendiendo el plazo de definición y la expectativa de sus partidarios. La medida va en consonancia con la postura que el propio dirigente ha manifestado sobre los tiempos del anuncio oficial, dejando en claro su estrategia de aguardar hasta el límite permitido: “Cuanto más pueda estirar la decisión de presentarme o no a las elecciones, mejor”.

Impacto en el armado político

Esta dilatación en la toma de decisiones responde a una serie de factores personales, familiares y políticos que pesan sobre el presidente. Por un lado, Ruglio ha expresado públicamente el compromiso asumido con su entorno cercano de evaluar el desgaste del día a día presidencial; por otro, reconoce la presión y el insistente pedido de diversos sectores que integran la conducción del club para que encabece nuevamente el proyecto de gobierno.

Asimismo, estos 15 días adicionales impactan de forma directa en el armado político interno del oficialismo, que debe aguardar por esta definición para estructurar sus alianzas y candidaturas definitivas de cara a las urnas. Mientras la oposición avanza en la formulación de sus propuestas y bloques para disputar el sillón presidencial, la estrategia de congelar los plazos le permite a Ruglio mantener el foco institucional en el tramo decisivo de la actividad deportiva del club antes de adentrarse de lleno en la contienda electoral.

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