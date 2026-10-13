El papa León XIV llegó al Hospital Gemelli en Roma para ser operado del pulmón

Respecto al origen del procedimiento, el propio León XIV había anticipado el domingo pasado, luego del rezo del ángelus, que se sometería a esta cirugía para retirar la lesión, detectada de forma temprana y bien focalizada. Más tarde, la Santa Sede detalló que el hallazgo tuvo lugar durante un control médico de rutina y que se estima un período de internación postoperatoria de aproximadamente una semana.

En cuanto a la naturaleza de esta condición, los nódulos pulmonares son agrupaciones celulares frecuentes formadas mayoritariamente por tejido cicatrizal de infecciones previas. En su mayoría son de carácter benigno, aunque algunos pueden responder a un estadio temprano de cáncer. Al no manifestar síntomas de manera habitual, su descubrimiento suele darse de forma accidental mediante radiografías de tórax o tomografías de control.

Para su tratamiento quirúrgico se utiliza mayoritariamente la videotoracoscopía, un método de mínima invasión que opera a través de pequeñas incisiones sin requerir una apertura amplia del tórax.

Sobre su agenda

La imprevista internación pone en foco la agenda papal para el próximo mes. Aunque desde la Santa Sede no se han emitido pronunciamientos oficiales referentes a posibles modificaciones o cancelaciones de la gira por el Cono Sur, las actividades del Papa permanecen suspendidas hasta el 20 de octubre.