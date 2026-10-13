El papa León XIV llegó al Hospital Gemelli en Roma para ser operado del pulmón

El pontífice León XIV ingresó este martes por la mañana al Hospital Policlínico Gemelli de Roma, donde será sometido en las próximas horas a una cirugía para extirparle un nódulo localizado en un pulmón. La intervención se da a pocas semanas de su viaje programado por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de octubre, por lo que genera atención en la región.
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A sus 71 años, el obispo de Roma arribó al centro médico de la capital italiana sobre las 8:00 (hora de Uruguay) en medio de un despliegue de seguridad. Su ingreso al establecimiento se produjo a pie, oportunidad en la que aprovechó a saludar a los fieles que aguardaban su llegada en el lugar.
¿Qué se sabe de la operación?
La oficina de prensa del Vaticano confirmó que la operación se realizará en horas de la tarde y estará al frente de la misma el cirujano torácico Stefano Margaritora, quien se desempeña como jefe de dicho servicio en el Gemelli desde hace una década. En esta oportunidad, León XIV se alojará en un sector contiguo del décimo piso debido a que el área habitual de los pontífices se encuentra en refacción.
Respecto al origen del procedimiento, el propio León XIV había anticipado el domingo pasado, luego del rezo del ángelus, que se sometería a esta cirugía para retirar la lesión, detectada de forma temprana y bien focalizada. Más tarde, la Santa Sede detalló que el hallazgo tuvo lugar durante un control médico de rutina y que se estima un período de internación postoperatoria de aproximadamente una semana.
En cuanto a la naturaleza de esta condición, los nódulos pulmonares son agrupaciones celulares frecuentes formadas mayoritariamente por tejido cicatrizal de infecciones previas. En su mayoría son de carácter benigno, aunque algunos pueden responder a un estadio temprano de cáncer. Al no manifestar síntomas de manera habitual, su descubrimiento suele darse de forma accidental mediante radiografías de tórax o tomografías de control.
Para su tratamiento quirúrgico se utiliza mayoritariamente la videotoracoscopía, un método de mínima invasión que opera a través de pequeñas incisiones sin requerir una apertura amplia del tórax.
Sobre su agenda
La imprevista internación pone en foco la agenda papal para el próximo mes. Aunque desde la Santa Sede no se han emitido pronunciamientos oficiales referentes a posibles modificaciones o cancelaciones de la gira por el Cono Sur, las actividades del Papa permanecen suspendidas hasta el 20 de octubre.